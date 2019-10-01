Путин о своих отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что у него с американским коллегой Дональдом Трампом установлены доверительные отношения. Его цитирует ТАСС в среду, 2 октября.

Он отметил, что прогресса в отношениях с США пока нет. «Надеемся, что здравый смысл и коренные интересы США сыграют свою роль, отношения между нашими странами вернутся в нормальное состояние», — сказал он.

В июне российский лидер заявил, что дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона. Он отметил, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу.

Между тем Трамп считает Путина прекрасным парнем. Так он охарактеризовал президента РФ после встречи в ходе саммита G20 в японской Осаке в июне.

Первая полноформатная беседа двух лидеров состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа.