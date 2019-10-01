Лавров не видит рисков начала боев в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит рисков возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом российский министр сказал, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Не вижу здесь какой-то явной опасности, да и не явной, возобновления каких-то крупных боевых действий", - заявил Сергей Лавров, отметив, что российская сторона "будет делать все, чтобы этого не произошло".

"Последнее время ситуация на линии соприкосновения достаточно спокойная, инцидентов мало, и они не очень крупные", - отметил Лавров.