Теймур Раджабов сравнял счет в финале Кубка мира
В Ханты-Мансийске состоялась третья финальная партия Кубка мира по шахматам, в которой азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов обыграл китайца Динь Лиженем.
Сегодня Раджабов играл белыми фигурами и после вчерашнего поражения смог взять реванш и сравнять счет в матче – 1,5:1,5.
Финальный матч состоит из четырех классических партий. Завтра соперники проведут последнюю классическую партию. Если она завершится вничью, то шахматистов ждет тай-брейк.
Независимо от результата финальной серии оба финалиста гарантировали себе участие в турнире претендентов-2020.