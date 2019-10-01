Баку и Берлин обсудили военное сотрудничество
Согласно Программе двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германии на 2019 год, в Баку состоялись переговоры между оборонными ведомствами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе встречи было обсуждено нынешнее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе совместная деятельность в области военного образования и обучения. Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.