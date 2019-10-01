Лидера британской оппозиции сравнили с Константином Черненко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с бывшим генсеком ЦК КПСС Константином Черненко. Так глава британского правительства отреагировал на предложение Шотландской национальной партии доверить пост премьера 70-летнему Корбину, чтобы избежать выхода Великобритании из ЕС без соглашения, передает РИА Новости.

"Похоже, Шотландская национальная партия может попытаться усадить его на трон, как какое-то подобие Константина Черненко, который тоже с неохотой получил свою должность (главы ЦК КПСС) в результате кремлевского переворота", - заявил Джонсон в своей речи на съезде Консервативной партии, назвав при этом планы Корбина "программой национальной розни".

По мнению Джонсона, Корбин не способен исполнять функции лидера оппозиции, поскольку он отказался вынести вотум недоверия правительству и провести новые выборы.