Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич объявил имена 23 игроков, приглашенных на ближайшие матчи с Бахрейном (9 октября) и Венгрией (13 октября).

В состав включены:

вратари - Салахат Агаев («Нефтчи»), Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан), Шахруддин Магомедалиев («Карабах»);

защитники: Шахрияр Алиев («Сумгаит»), Омар Булудов («Нефтчи»), Аббас Гусейнов («Карабах»), Бадави Гусейнов («Карабах»), Павел Пашаев («Александрия», Украина), Шахрияр Рагимов («Сабаил»), Тамкин Халилзаде («Сабах»), Бахлул Мустафазаде («Сабах»);

полузащитники: Гара Гараев («Карабах»), Ричард Алмейда («Карабах»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Эдди Исрафилов («Альбасете», Испания), Джавид Гусейнов («Зиря»), Рашад Эюбов («Сабах»);

нападающие: Махир Эмрели («Карабах»), Араз Абдуллаев («Карабах»), Рамиль Шейдаев («Динамо» Москва, Россия), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия), Ренат Дадашов («Пакуш де Феррейра», Португалия), Агабала Рамазанов («Сабаил»).

Сбор национальной команды начнется 6 октября. 8-го числа команда отправится в Бахрейн, где днем позже проведет товарищеский матч. А 10 октября сборная прилетит в Будапешт, где сыграет отборочный матч Евро-2020.

Также отметим, что в сборную не вызваны дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек Максим Медведев, Дмитрий Назаров и Антон Кривоцук.