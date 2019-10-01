Российских наемников нашли и в Мозамбике

В Мозамбик прибыли российские наемники и военная техника. Они будут помогать местным властям бороться с экстремистами, сообщает The Times.

Согласно информации, контингент состоит примерно из 200 солдат, включая элитные войска и, предположительно, военных из группы Вагнера. Журналисты утверждают, что это событие демонстрирует «усиление влияния Москвы в Африке», - пишет «Росбалт».

В мозамбикской провинции Кабо-Дельгадо, куда прибыли российские наемники, действуют группировки джихадистов, которые сжигают деревни и проводят казни местных жителей.

Авторы указывают, что Россия «участвует в борьбе за влияние в Африке» и оказывает военную помощь странам на континенте в обмен на дипломатическую поддержку или выгодные контракты на добычу полезных ископаемых.