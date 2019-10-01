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С 2015 года падение цен на нефть и изменение макроэкономических факторов вывели экономические реформы на качественно новый уровень, а реформы, которые президент Ильхам Алиев назвал пост-нефтяной эрой, стали более регулярными и систематическими. Основная задача, которая была поставлена в то время, заключалась в мобилизации существующего потенциала в ненефтяном секторе и проведении новых экономических реформ для обеспечения динамичного развития в этой области. Неслучайно социально-экономическая политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, а также диверсификация экономики, являющаяся одним из приоритетных направлений этой политики, играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития нашей страны. Успешная реализация запланированных программ и инвестиционных проектов продолжается. Несомненно, это повысит интерес стран мира к Азербайджану.

Это визит председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Цзяна на 19 сентября, встречу с президентом Ильхамом Алиевым, обсуждение путей развития и укрепления двустороннего сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах. В ходе переговоров стороны сосредоточились на расширении взаимной торговли между двумя странами и привлечении китайских инвестиций в энергетический, транспортный и туристический секторы Азербайджана. В то же время встреча министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с делегацией во главе с директором по маркетингу SINOMACH Group, президентом China CAMC Engineering Ло Яном может стать новой эрой для экономического развития нашей страны в Китае и Азербайджане. В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и China CAMC Engineering в Азербайджане по производству, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции, производству сельскохозяйственной техники и оборудования, привлечению взаимных инвестиций. Подписан меморандум о взаимопонимании между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и компанией China CAMC Engineering о создании Китайско-Азербайджанского аграрного промышленного парка, контракте на проектирование, строительство и поставку между Fresh Logistics и китайской CAMC Engineering. Подписание этих соглашений также можно рассматривать как показатель благоприятного инвестиционного климата и высокой государственной поддержки бизнеса в Азербайджане.