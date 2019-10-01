Китайцы приехали за новой эрой в Азербайджан новые инвестиции из Поднебесной
С 2015 года падение цен на нефть и изменение макроэкономических факторов вывели экономические реформы на качественно новый уровень, а реформы, которые президент Ильхам Алиев назвал пост-нефтяной эрой, стали более регулярными и систематическими. Основная задача, которая была поставлена в то время, заключалась в мобилизации существующего потенциала в ненефтяном секторе и проведении новых экономических реформ для обеспечения динамичного развития в этой области.
Неслучайно социально-экономическая политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, а также диверсификация экономики, являющаяся одним из приоритетных направлений этой политики, играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития нашей страны. Успешная реализация запланированных программ и инвестиционных проектов продолжается. Несомненно, это повысит интерес стран мира к Азербайджану.
Это визит председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Цзяна на 19 сентября, встречу с президентом Ильхамом Алиевым, обсуждение путей развития и укрепления двустороннего сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах. В ходе переговоров стороны сосредоточились на расширении взаимной торговли между двумя странами и привлечении китайских инвестиций в энергетический, транспортный и туристический секторы Азербайджана.
В то же время встреча министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с делегацией во главе с директором по маркетингу SINOMACH Group, президентом China CAMC Engineering Ло Яном может стать новой эрой для экономического развития нашей страны в Китае и Азербайджане. В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и China CAMC Engineering в Азербайджане по производству, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции, производству сельскохозяйственной техники и оборудования, привлечению взаимных инвестиций. Подписан меморандум о взаимопонимании между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и компанией China CAMC Engineering о создании Китайско-Азербайджанского аграрного промышленного парка, контракте на проектирование, строительство и поставку между Fresh Logistics и китайской CAMC Engineering. Подписание этих соглашений также можно рассматривать как показатель благоприятного инвестиционного климата и высокой государственной поддержки бизнеса в Азербайджане.
Главной целью Китайско-Азербайджанского Аграрно-Промышленного Парка будет создание необходимой инфраструктуры, материально-технической базы для сельского хозяйства, которая будет играть важную роль в экономическом развитии Азербайджана. Проект также предоставляет различные услуги для поддержки предпринимательской деятельности в области производства сельскохозяйственной техники и оборудования, связанных с ней логистических и других услуг, а также для проведения эффективных мероприятий в этой области.
Контракты на инженерию, строительство и поставку, подписанные между Fresh Logistics и China CAMC Engineering в результате экономического сотрудничества нашей страны с Китайской Народной Республикой, расположены в северной зоне республики, выбранной для условий плодородной почвы - Хачмаз. На начальном этапе парка будет задействован всемирно известный китайский завод по производству тракторов YTO и компания по производству томатов Xinjiang Rising Sun Tomato. Географическое значение Экспорт сельскохозяйственной продукции на ближайший российский рынок и обеспечение притока иностранной валюты в страну являются ключевыми.
В соответствии с контрактом на проектирование, строительство и поставку, подписанным между Fresh Logistics и China CAMC Engineering, планируется приобрести 100 фотонных холодильников. Это обеспечит здоровую доставку еды и лекарств в страну и их доставку потребителям.
В целом, как отмечает господин министр Шахин Мустафаев, инвестиции Китая в Азербайджан оцениваются в сотни миллионов долларов. Это означает, что в нашей стране будут созданы тысячи новых рабочих мест, и экономическое процветание будет расти.