Глава BP подтвердил свою отставку

Генеральный директор британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли подтвердил журналистам информацию о своем уходе с поста руководителя нефтяной компании, однако решения совета директоров еще нет.

«Я это говорил давно, что в возрасте около 65 покину должность. В этой истории нет ничего нового»,— сказал журналистам Дадли на полях «Российской энергетической недели» в Москве, пишет «Коммерсант».

Роберт Дадли возглавил BP в 2010 году после взрыва на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Авария стала крупнейшей в истории США техногенной катастрофой по негативному влиянию на экологическую обстановку, компания оказалась на грани банкротства. Как пишут СМИ, теперь ВР могут возглавить исполнительный директор Бернар Луни или финансовый директор Брайан Гилвари.