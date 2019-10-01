Путин не в восторге от выступления Греты Тунберг

Президент РФ Владимир Путин критически относится к выступлению 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН. Об этом российский лидер сказал, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», передает Интерфакс.

По словам российского лидера, он не разделяет «общих восторгов» по поводу выступления Тунберг: «Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен, и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции».

Он добавил, что недопустимо использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей: «Это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать».