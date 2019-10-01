Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 18:12

Президент Венесуэлы Николас Мадуро остался чрезвычайно доволен итогами визита, который он совершил в Россию в конце сентября. Вложения России в Венесуэлу продолжают расти, было объявлено в Каракаса. "Во время визита в Россию мы договорились продолжать двигаться вперед в вопросе всех видов инвестиций - нефтяных, газовых, для производства продуктов питания, для расширения торговли», - сказал венесуэльский лидер.

Однако … Фактически на переговорах в Москве два президента договорились лишь о продолжении гуманитарного сотрудничества. Владимир Путин заявил о продолжении поставок в Венесуэлу сельхозпродукции, что должно улучшить благосостояние венесуэльцев. Российский президент также сказал, что в Каракас скоро будет отправлено 1.5 млн доз вакцины от гриппа. Наконец, будет продолжено военно-техническое сотрудничество: в дни, когда Мадуро был в Москве, в Каракасе приземлилось два транспортных самолета с российскими военнослужащими. Основная задача новоприбывших - оказание помощи венесуэльской армии в ремонте и модернизации военной техники, поставленной Россией в рамках военно-технического сотрудничества. И это - все. Как ясно дал понять пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Россия не обещала Мадуро никаких новых кредитов. А вероятно за этим в первую очередь венесуэльский гость приезжал в Москву. Российские власти при всем их теплом отношении к латиноамериканскому союзнику трудно обвинить в благодушии и расточительстве - деньги в Кремле считать умеют. А весной этого года Каракас уже просрочил выплату по долгу. Еще в 2011 году Россия предоставила Каракасу госкредит на сумму до $4 млрд. В ноябре 2017 года Россия в третий раз реструктуризовала этот кредит: общий долг Венесуэлы был зафиксирован на уровне $3,15 млрд, срок окончательного погашения смещен на 2027 год. Российские эксперты убеждены, что Москва, скорее всего, потеряет эти деньги. Экономическое положение Венесуэлы катастрофическое. По оценкам Международного валютного фонда уровень инфляции в 2018 году составил 1 миллион 370 тысяч процентов, безработица превысила 34 процента, а ВВП упал на 18 процентов.

Долг - тонны наличных денег? Но есть еще ряд факторов, которые будет небезынтересно узнать читателям haqqin.az. Особенно в свете того, что в конце октября Мадуро собирается совершить визит в Баку, где Азербайджан должен принять председательство в Движении неприсоединения от Венесуэлы. И связаны эти факторы прежде всего с венесуэльской нефтью. Как сообщает российское агентство РБК, Венесуэла должна заплатить России проценты по долгу в долларах, но санкции США против Каракаса не позволят провести такие платежи. Теперь для выплаты долларов придется везти тонны наличных. Или заплатить нефтью и золотом. Произошло это после того, как США внесли венесуэльское правительство в санкционный список и заблокировали его американские активы. И теперь практически любой долларовый платеж Венесуэлы неизбежно соприкоснется с финансовой системой США и будет заблокирован. "Денег нет: как Мадуро подставил Россию", - такой заголовок выносит интернет издание Gazeta.ru. Но остается некая надежда, что в случае смены режима новое правительство во главе с Хуаном Гуайдо выполнит, как он уже неоднократно обещал, все финансовые обещания перед Россией. В этой связи, как полагает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями "лучше всего занимать выжидательную позицию - не ссориться с оппозицией и продолжать получать нефть в качестве оплаты кредита и перепродавать ее в Азии, пока ситуация не разрешится". Вот Москва и не ссорится. Российские политологи обратили внимание на одну примечательную фразу, которую произнес Путин во время общения с венесуэльским коллегой. «Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведете с оппозиционными силами», - сказал президент РФ. Отказ от диалога, подчеркнул Путин, в Москве считают «вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения».

Связь через Панаму Но вернемся к углеводородам, главной теме этой статьи. "Чтобы купить венесуэльскую нефть вы должны прямиком направиться в Панаму", - говорит агентство Bloomberg. Там в одном из небоскребов располагается офис российской компании "Роснефть". В этом офисе работают всего три нефтяных трейдера, но они обеспечивают продажу "Роснефти" до 70 процентов всего венесуэльского экспорта углеводородов. Россия фактически осталась единственным крупным покупателем венесуэльской нефти после того, как многие государства, в первую очередь, Китай испугались американских санкций и разорвали контракты с Каракасом. США угрожают санкциями и "Роснефти", о чем объявил в сентябре американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс. "Роснефти" пока удается отбиваться от этих угроз. Венесуэла, говорится на сайте этой компании, поставляет нефть России в рамках контрактов, которые были заключены до того, как США ввели санкции против этой страны. «Роснефть» в своем отчете указывала, что в первом полугодии 2019 г. более чем в два раза увеличила закупки нефти на международном рынке (до 109,7 млн баррелей), в том числе увеличились и закупки нефти из Венесуэлы в счет ранее выданных предоплат. Что же касается угрозы санкций со стороны США, то в этом компания видит недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти. Ведь у США есть генеральные лицензии, позволяющие «американским лицам продолжать осуществлять даже в условиях санкций некоторые виды деятельности с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA). С 3 миллионов до 350 тысяч Но есть и еще один подводный камень, даже скорее целый риф, который может нарушить взаимопонимание главы "Роснефти" с венесуэльцами. Американская газета El Nuevo Herald (испаноязычная версия The Miami Herald) только что опубликовала сенсационную информацию: Венесуэла может специально останавливать производство нефти.