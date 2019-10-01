Спикером парламента Индонезии впервые стала женщина впервые за 74 года
Пост спикера Совета народных представителей (нижней палаты парламента Индонезии) впервые заняла женщина. Газета The Jakarta Post пишет, что ей стала Пуан Махарани, внучка национального героя и одного из основателей современной Индонезии Сукарно.
"Наконец, спустя 74 года, парламент страны возглавила женщина. Надеюсь, это станет примером для многих женщин республики, что не нужно бояться реализовывать себя в различных областях", - сказала 46-летняя Пуан. Ее 72-летняя мать Мегавати Сукарнопутри является лидером крупнейшей в стране Индонезийской демократической партии борьбы.
Эксперты отмечают, что новый спикер, которая до недавнего времени занимала пост министра-координатора по вопросам развития человеческого потенциала и культуры, стала одним из главных кандидатов для участия в президентских выборах 2024 года.
Сукарно руководил страной с 1945 по 1967 годы, его дочь Мегавати Сукарнопутри стала первой женщиной-президентом республики, этот пост она занимала с 2001 по 2004 годы.