Азербайджанским пограничникам не дают поднять голову. Еще перестрелка: один погибший

Вооруженные силы Армении продолжают нарушать режим прекращения огня и обстреливать пограничников Госпогранслужбы Азербайджана, осуществляющих служебно-боевую деятельность на линии соприкосновения с противником в Газахском районе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, 2 октября в16:55 в Газахском районе в направлении села Гушчу Айрым армянскими военными был обстрелян экскаватор, который вел работы по прокладке путей обеспечения. В результате обстрела был ранен гражданский – водитель экскаватора Сафарали Абышов.

По оказании на месте медицинской помощи, раненый был эвакуирован, но, несмотря на принятые меры, спасти его жизнь не удалось.

Ответным огнем огневые точки противника были подавлены.

Напомним, что накануне азербайджанские пограничники отразили продвижение армянских диверсантов, а сегодня на азербайджано-иранской границе произошла перестрелка пограничного наряда ГПС с нарушителями границы.