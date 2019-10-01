В Главное управление предварительных расследований Министерства налогов поступила оперативная информация о том, что на одном из производственных объектов на территории села Гасансу Агстафинского района гражданин Арзу Исмаилов занимается кустарным производством алкогольных изделий, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В ходе проведенных оперативных налоговых мероприятий факт незаконного производства алкогольных напитков подтвердился. Кроме этого, выпускаемая продукция маркировалась поддельными акцизами.

Минналогов отмечает, что Исмаилов ранее оповестил налоговые органы о приостановлении своей предпринимательской деятельности до августа 2024 года, но по факту продолжал функционировать.

Кроме этого, выявлено, что на объекте работали три человека, которые не имели трудовых договоров.

«На объекте также найдены 4,955 тыс. поддельных акцизных марок, 1 тыс. 36 бутылок с готовой продукцией, маркированных фальшивыми акцизами и опасный для человеческого здоровья «Растворитель 646», - говорится в сообщении.

Для выяснения фактов использования «Растворителя 646» в производстве алкоголя к расследованию привлечены специалисты Агентства пищевой безопасности.