В целях эффективного продвижения туристического потенциала страны Бюро по туризму Азербайджана призывает всех принять участие в международном голосовании. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госагентства по туризму, туристический бренд Azerbaijan: Take Another Look («Азербайджан: Взгляни по-новому») участвует в конкурсе «Лучший в мире фильм и рекламный ролик о туризме».