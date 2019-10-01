В целях эффективного продвижения туристического потенциала страны Бюро по туризму Азербайджана призывает всех принять участие в международном голосовании. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госагентства по туризму, туристический бренд Azerbaijan: Take Another Look («Азербайджан: Взгляни по-новому») участвует в конкурсе «Лучший в мире фильм и рекламный ролик о туризме».

Конкурс, организованный Международным комитетом фестивалей туристических фильмов (CIFFT), проводится путем онлайн-голосования.

Конкурс, проводимый в Вене (Австрия), продлится до 25 октября. Победивший большинством голосов фильм или видеоролик будет удостоен награды «Выбор людей».

На начальном этапе в соревновании принимали участие 140 стран мира. Азербайджан попал в шорт-лист конкурса, согласно которому за первое место борются фильмы и видео ролики из 28 стран.

За туристический бренд Азербайджана можно проголосовать, перейдя по ссылке:

https://www.cifft.com/film/azerbaijan-take-another-look/