Трамп о публикации расшифровки своего разговора

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придется больше публиковать расшифровки своих телефонных разговоров с иностранными лидерами, передает РИА Новости.

"У меня не было выбора кроме как публикации разговора. Я ненавижу это делать. Я надеюсь, что мне не придется делать это снова", - сказал он журналистам.