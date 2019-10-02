Россияне пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления

Жители одного из недостроенных домов в Уфе написали жалобное письмо Папе Римскому Франциску, после чего в доме заработало отопление, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дом, в котором проживают порядка 60 семей с детьми, строительная компания обещала сдать в 2017 году, однако этого не произошло.

Жителям пришлось заселиться в недостроенный дом. Они также жалуются на отсутствие горячей воды, системы пожаротушения и укрепления монолита.

Один из жителей заявил, что во время очередной жалобы в управляющую компанию им сказали, что они могут жаловаться «хоть Папе Римскому». После этого обманутые дольщики написали письмо Его Святейшеству. В итоге отопление в доме было включено во вторник, 1 октября.