В США стали запугивать чиновников, как в Китае: «Молчать о деле Трампа!» наш комментарий

Леонид Швец, автор haqqin.az

В развитии событий вокруг потенциального импичмента Трампу намечается новый крутой поворот. Генеральный инспектор Государственного департамента Стив Линик попросил глав нескольких комитетов Конгресса о срочной конфиденциальной встрече. Нужно напомнить, что скандал вокруг телефонных переговоров американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским начался с того, что соответствующее заявление сотрудника спецслужб конгрессменам передал тоже генеральный инспектор, только надзирающий за спецслужбами, Майкл Аткинсон.

Трамп на прицеле

Генеральные инспекторы, прикрепленные за различными государственным ведомствами США, осуществляют надзор за соблюдением в них норм и законов и действуют независимо от политического руководства департаментов. Других причин для встречи с конгрессменами, кроме как сообщить о нарушениях, у Линика нет. Кстати, его характеризуют как добросовестного государственного служащего, и свой пост он занял еще до того, как Трамп стал президентом.

Происходит это в ситуации, когда Майк Помпео, глава американского дипломатического ведомства, всячески сопротивляется намерениям нижней палаты Конгресса, которую контролируют демократы, получить от сотрудников Госдепа дополнительную информацию о практике Белого дома прятать политически чувствительные материалы, которые касаются переговоров Трампа с иностранными лидерами, и раскрыть известные им факты попыток Белого дома добыть компромат на политических соперников президента у иностранных лидеров.

Помпео, который сейчас находится в европейском турне, высказался против того, чтобы пятеро бывших и действующих сотрудников Госдепартамента дали показания в рамках расследования по «украинскому делу». По словам Помпео, это может быть расценено как «попытка запугивания, притеснения и ненадлежащего обращения в отношении уважаемых профессионалов из Госдепартамента».

Главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса даже были вынуждены выступить со специальным заявлением по поводу позиции госсекретаря Помпео. «Любые попытки запугать свидетелей, в том числе сотрудников Госдепартамента, или помешать им дать показания в Конгрессе, являются незаконными и будут представлять собой доказательство препятствования расследованию по делу об импичменте», - говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, по иностранным делам и по надзору.

Марк Помпео борется до последнего

Момент тем более щекотливый, что Помпео также был свидетелем телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, и потому сам должен стать участником парламентских слушаний. Его позиция руководителя Государственного департамента и доверенного лица президента явно входят во взаимное противоречие.

Уже известно, что на текущей неделе перед конгрессменами выступят бывшая посол США в Украине Мария Йованович и специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Причем если Йованович продолжает числиться при Госдепе, то Волкер подал в отставку и не скован какими-то дополнительными обязательствами перед своим бывшим ведомством.

Фигура Волкера тем более интересна, если вспомнить, что он бывший сотрудник ЦРУ, где сейчас очень скептическое отношение к Дональду Трампу, и выходец из Института Маккейна, покойного сенатора-республиканца, горячего противника нынешнего президента. И Курт Волкер, сопровождавший личного юриста и друга Трампа Руди Джулиани во время его встреч с представителями украинской власти, может многое рассказать.

Но пока все внимание к тому, что хочет сообщить генеральный инспектор Госдепа.

988 просмотров