В развитии событий вокруг потенциального импичмента Трампу намечается новый крутой поворот. Генеральный инспектор Государственного департамента Стив Линик попросил глав нескольких комитетов Конгресса о срочной конфиденциальной встрече. Нужно напомнить, что скандал вокруг телефонных переговоров американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским начался с того, что соответствующее заявление сотрудника спецслужб конгрессменам передал тоже генеральный инспектор, только надзирающий за спецслужбами, Майкл Аткинсон.

Генеральные инспекторы, прикрепленные за различными государственным ведомствами США, осуществляют надзор за соблюдением в них норм и законов и действуют независимо от политического руководства департаментов. Других причин для встречи с конгрессменами, кроме как сообщить о нарушениях, у Линика нет. Кстати, его характеризуют как добросовестного государственного служащего, и свой пост он занял еще до того, как Трамп стал президентом.

Происходит это в ситуации, когда Майк Помпео, глава американского дипломатического ведомства, всячески сопротивляется намерениям нижней палаты Конгресса, которую контролируют демократы, получить от сотрудников Госдепа дополнительную информацию о практике Белого дома прятать политически чувствительные материалы, которые касаются переговоров Трампа с иностранными лидерами, и раскрыть известные им факты попыток Белого дома добыть компромат на политических соперников президента у иностранных лидеров.

Помпео, который сейчас находится в европейском турне, высказался против того, чтобы пятеро бывших и действующих сотрудников Госдепартамента дали показания в рамках расследования по «украинскому делу». По словам Помпео, это может быть расценено как «попытка запугивания, притеснения и ненадлежащего обращения в отношении уважаемых профессионалов из Госдепартамента».

Главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса даже были вынуждены выступить со специальным заявлением по поводу позиции госсекретаря Помпео. «Любые попытки запугать свидетелей, в том числе сотрудников Госдепартамента, или помешать им дать показания в Конгрессе, являются незаконными и будут представлять собой доказательство препятствования расследованию по делу об импичменте», - говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, по иностранным делам и по надзору.