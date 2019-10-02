Гурбан Гурбанов о завтрашнем матче с «Дюделанжем»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от завтрашнего матча Лиги Европы против люксембургского «Дюделанжа», который состоится на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
«Мы хорошо подготовились к игре, - говорит наставник «Карабаха». – «Дюделанж» показал свою силу в матче 1-го тура, победив кипрский АПОЭЛ со счетом 4:3. У нас есть травмированные, но мы об этом не думаем. Сделаем все, что в наших силах, используя тех футболистов, которые у нас есть.
Предстоящий матч не будет решающим с турнирной точки зрения. Впереди еще четыре игры. В современном футболе многое изменилось. Любая команда может обыграть любую. «Дюделанж» - не аутсайдер предстоящей игры».
Свое мнение высказал и испанский футболист «Карабаха» Дани Кинтана:
«Мы играли с «Дюделанжем» 4 года тому назад. Но сейчас это совсем другая команда. У них есть достаточный опыт. Это будет уже другая игра. Завтра нам нужно быть очень внимательными».
Напомним, что «Карабах» проиграл в 1-м туре в Баку испанской «Севильи» со счетом 0:3 и пока замыкает турнирную таблицу в группе «А».