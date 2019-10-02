Принц Гарри будет судиться с газетой из-за письма жены

В своем заявлении внук Елизаветы II заявил, что газета не имела права публиковать частную переписку и журналисты ввели читателей в заблуждение, так как цитировали письмо выборочно.

Принц Гарри, герцог Сассекский и его жена Меган решили судиться с газетой Mail On Sunday и ее издателем Associated Newspapers за публикацию ее письма отцу, Томасу Марклу. Об этом сообщила пресс-служба семьи.

Представитель Mail On Sunday сказал ВВС, что в редакции уверены в этой публикации и что письмо не редактировалось с целью искажений. Он сказал, что издание будет отстаивать свою позицию в суде.

Письмо Меган от августа 2018 года было опубликовано в феврале 2019 года. В нем герцогиня, которая с отцом в ссоре, винит его за то, что он выносит их отношения на публику.

Иск будет ответом на "неумолимую пропаганду", жертвой которой стала Меган, объяснил принц. По его словам, журналисты проявляют двойной стандарт, когда сначала в течение нескольких месяцев поливают грязью его жену, пока она была беременной и затем растила их сына Арчи, а затем в положительном ключе освещают поездку пары по странам Африки.

Герцог заявил, что больше не хочет делать вид, что ничего не происходит, потому что такая травля причиняет боль и разрушает людей и их жизни. Он напомнил, что из-за журналистов потерял мать, принцессу Диану, а сейчас видит, как его жена становится жертвой тех же сил.

Гарри женился на разведенной американской актрисе Меган Маркл в Виндзоре в мае 2018 года. Ее отца Томаса Маркла на церемонии венчания не было. 6 мая 2019 года Меган родила сына. Ее отца не было и на церемонии крещения принца Арчи в июле 2019 года.