Мужчина убил стоматолога в дагестанском Дербенте, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД

По информации полиции, рано утром в дом к дантисту постучался человек и пожаловался на сильную зубную боль. На предложение обратиться за помощью в рабочее время, мужчина заявил, что не в силах терпеть. Стоматолог согласился принять пациента, после чего был убит. Тело 35-летнего доктора было обнаружено во дворе дома.

Отмечается, что мужчина погиб от проникающего удара острым предметом в область грудной клетки. На месте происшествия был обнаружен сувенирный кинжал, который, предположительно, и стал орудием убийства. Подозреваемый в совершении преступления был объявлен в розыск.