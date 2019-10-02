Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:57

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», затронул проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Глава внешнеполитического ведомства России сделал заявление, которое может сильно задеть премьер-министра Армении. В своей речи Сергей Лавров подтвердил бытующее мнение относительно скандального заявления Пашиняна в Ханкенди: формула премьер-министра «Карабах – это Армения и точка» затормозила переговорный процесс. «Политический процесс заторможен и пока с этого тормоза сняться не получается. Делают стороны заявления достаточно серьезные, в том числе звучали слова, что «Карабах — это Армения». Так же как из Тираны премьер-министр Албании заявлял, что Косово – это Албания. Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса», - отметил Сергей Лавров.

Армянские СМИ, растиражировавшие заявление Лаврова, «забыли» опубликовать один из главных посылов российского министра. В армянской ленте новостей этой фразы нет. Лишь несколько оппозиционных к официальному Еревану сайтов написали, что министр иностранных дел России раскритиковал позицию официального Еревана – и это можно объяснить вызванным этим заявлением всеобщим смятением. Раньше можно было привести множество свидетельств того, что заявления российского МИД и лично Сергея Лаврова относительно Карабаха склонялись в пользу Еревана. Однако сейчас ситуация меняется и, видимо, провокационные, противоречивые и авантюристские заявления руководства Армении по Карабаху негативно воспринимаются Москвой. Плюс ко всему своим заявлением «Карабах – это Армения», которое фактически сводит на нет переговорный процесс, Пашинян испытывает терпение Кремля. И действительно, если Пашинян уже сейчас определил для себя статус Карабаха, то о каком переговорном процессе и о роли России в этом процессе может идти речь? Другим важным моментом в заявлении Сергея Лаврова является то, что он сравнил заявление Пашиняна с позицией премьер-министра Албании по Косово. Так что же хотел сказать своим заявлением маститый и своими уловками застигающий врасплох опасающихся его противников Сергей Лавров?

Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо обратиться к проблематике Косово и позиции России относительно этого вопроса. Как хорошо известно, Россия, в отличие от США и западных стран, не признает независимость Косово, считая его частью Сербии. Первым же государством, которое в начале 1990- х годов признало независимость сепаратистского региона Косово, населенного этническими албанцами, стала Албания. В 1992 году парламент Албании принял решение о признании независимости Косово. В 1994 году, когда началась война в Боснии, албанский парламент отозвал это решение и объявил признании территориальной целостности Югославской Союзной Республики. В 1998 году, когда началась война в Косово, Албания захватила границы с этим регионом. В 2008 году, когда переговоры с Белградом зашли в тупик и Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость, Албания снова признала независимость сепаратистского региона. А в 2015 году премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что объединение Албании и Косово – это вопрос времени. В целом же заявления о том, что Косово – это часть Албании звучат довольно часто. Такие заявления не могли быть приняты Москвой, однозначно поддерживающей Сербию в вопросе Косово. Сейчас же можно сказать, что Сергей Лавров, сравнив Пашиняна с албанским премьером, довел до него то, что подход «Карабах – это Армения» принят не будет. С другой стороны, выход Косова из переговоров и объявление независимости в одностороннем порядке было проектом Запада и хорошо известно, насколько жестко Россия отреагировала на попытку Вашингтона замести следы преступлений НАТО в югославском пространстве. И позиция прозападной Албании относительно Косова по сей день неприемлема для России.