Свергнут еще один президент актуальный комментарий
Пока внимание мировых СМИ приковано к развитию событий вокруг самой серьезной атаки демократов на Трампа за все время его пребывания у власти, в Перу разразился свой политический кризис, по меркам этой страны – колоссальный.
В понедельник, 30 сентября, президент Мартин Вискарра заявил о роспуске парламента и объявил о дате досрочных парламентских выборов, которые должны пройти 26 января. В свою очередь парламент провозгласил, что отстраняет президента от власти, и временным главой государства назначил вице-президента Мерседес Араос.
Президент Перу имеет право распускать парламент, если законодатели два раза подряд проваливают вопрос о доверии правительству. Один раз перуанский конгресс уже отказался рассматривать этот вопрос, а второй раз Вискарра потрактовал отказ парламентариев голосовать за доверие правительству до начала выбора членов Конституционного суда. Оппозиция, контролирующая конгресс, хотела добиться контроля и над стратегически важным органом, которым является Конституционный суд, президент опередил оппонентов, заявив о роспуске парламента. Именно Конституционный суд является тем органом, который решает споры между президентом и парламентариями, и глава государства посчитал неприемлемыми и коррумпированными кандидатуры судей, за которых оппозиционные депутаты хотели проголосовать.
В правительстве считают решение конгресса об отстранении Мартина Вискарры от власти юридически недействительным, поскольку на момент голосования конгресс был уже объявлен распущенным. На улицы столицы Перу Лимы вышли демонстранты в поддержку позиции президента.
Конгресс сейчас контролируют сторонники бывшего президента Альберто Фухимори и его дочери Кейко, у их партии «Народная сила» 73 мандата из 130-ти, полученные в 2016 году. Именно в Конституционном суде сейчас находится ходатайство об освобождении Кейко Фухимори, формально возглавляющей оппозицию. Она уже почти год находится в СИЗО по делу о коррупции в бразильском строительном концерне Odebrecht.
Мартин Вискарра занял пост в марте 2018 года после отстранения от власти предшественника Педро Кучински, которому он составлял пару как вице-президент. Коррупция – бич Перу, Кучински ушел именно по этой причине. В апреле при задержании по делу о коррупции застрелился бывший президент Перу Алан Гарсия, а в марте в Калифорнии задерживали пьяного беглого экс-президента Перу Алехандро Толедо, который был объявлен в розыск по обвинению в коррупции. Вискарра объявил главной целью своей политики борьбу за чистоту власти, и значительное число перуанцев поддерживают его в этом. Опросы подтверждают эту поддержку, а нередко и на улицах столицы президента встречают приветственными криками.
Тем не менее очевидно, что оппозиция постарается сыграть в некое подобие двоевластия, наподобие того, какое существует сейчас в Венесуэле, где есть президент Николас Мадуро, и имеется и временный глава государства, назначенный оппозиционной Национальной ассамблеей. Ключевой вопрос теперь, признает ли в конце концов «Народная сила» законными выборы, назначенные на январь. Пока не видно другого способа разрешить жестокий политический кризис в Перу.