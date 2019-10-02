Леонид Швец, автор haqqin.az 01:07

Пока внимание мировых СМИ приковано к развитию событий вокруг самой серьезной атаки демократов на Трампа за все время его пребывания у власти, в Перу разразился свой политический кризис, по меркам этой страны – колоссальный. В понедельник, 30 сентября, президент Мартин Вискарра заявил о роспуске парламента и объявил о дате досрочных парламентских выборов, которые должны пройти 26 января. В свою очередь парламент провозгласил, что отстраняет президента от власти, и временным главой государства назначил вице-президента Мерседес Араос.

Президент Перу имеет право распускать парламент, если законодатели два раза подряд проваливают вопрос о доверии правительству. Один раз перуанский конгресс уже отказался рассматривать этот вопрос, а второй раз Вискарра потрактовал отказ парламентариев голосовать за доверие правительству до начала выбора членов Конституционного суда. Оппозиция, контролирующая конгресс, хотела добиться контроля и над стратегически важным органом, которым является Конституционный суд, президент опередил оппонентов, заявив о роспуске парламента. Именно Конституционный суд является тем органом, который решает споры между президентом и парламентариями, и глава государства посчитал неприемлемыми и коррумпированными кандидатуры судей, за которых оппозиционные депутаты хотели проголосовать. В правительстве считают решение конгресса об отстранении Мартина Вискарры от власти юридически недействительным, поскольку на момент голосования конгресс был уже объявлен распущенным. На улицы столицы Перу Лимы вышли демонстранты в поддержку позиции президента.