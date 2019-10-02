Годовое пребывание 5,5 тысячи солдат Соединенных Штатов Америки в Польше, в том числе 1000 воинов в дополнение к существующему контингенту, обойдется польскому Министерству обороны в сумму 50 миллионов долларов.

Два президента — Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали соглашение о сотрудничестве двух стран во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В этой сумме затрат главные выплаты будут связаны с медиа-активностями и выплатами местным самоуправлениям, где находятся базы США. Большая сумма пойдет на строительство соответствующей инфраструктуры в Польше.

Уже подписано соглашение о создании военного центра в Дравску Поморскем, строительстве взлетно-посадочной летной базы под Вроцлавом и создании эскадры дронов в Ласке. Кроме этого, в Люблинце будут базироваться специальные силы, а в Познани будет базироваться штаб дивизионного командования групп поддержки. Нынешняя база в Повидзе должна быть привязана к условиям логистичной базы танковой бригады США. Общая сумма всех изменений в оборонной политике не должна превысить 2 миллиардов долларов. Хотя, как считают надежные источники, придется потратить на все это, как минимум половину суммы.

Самая надежная операция — модернизация базы в Повидзе. Но 260 миллионов долларов на это должно выложить НАТО в рамках программы инвестиций в оборонную инфраструктуру стран-союзников.

НАТО серьезно обеспокоено активностями России вблизи от границ Евросоюза. После агрессии РФ в Украине — аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, страны НАТО солидарно выступили за увеличение взносов в общий бюджет. В основном все согласились, что бюджет вооружений блока должен быть увеличен с 1 процента до 2-х.

Для стран с маленьким ВВП это был серьезный вызов. Тем не менее именно балтийские страны первыми согласились с этим.

Одной из первых была Латвия. Здесь прекрасно помнят, что случилось в июне 1940-го, когда Красная армия вошла со своими танками на территорию этой и соседних балтийских стран и на 50 лет изменила государственное устройство, уничтожив их независимость.