США выстраивают “Военный Занавес” против России. Процесс пошел наш комментарий
Годовое пребывание 5,5 тысячи солдат Соединенных Штатов Америки в Польше, в том числе 1000 воинов в дополнение к существующему контингенту, обойдется польскому Министерству обороны в сумму 50 миллионов долларов.
Два президента — Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали соглашение о сотрудничестве двух стран во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В этой сумме затрат главные выплаты будут связаны с медиа-активностями и выплатами местным самоуправлениям, где находятся базы США. Большая сумма пойдет на строительство соответствующей инфраструктуры в Польше.
Уже подписано соглашение о создании военного центра в Дравску Поморскем, строительстве взлетно-посадочной летной базы под Вроцлавом и создании эскадры дронов в Ласке. Кроме этого, в Люблинце будут базироваться специальные силы, а в Познани будет базироваться штаб дивизионного командования групп поддержки. Нынешняя база в Повидзе должна быть привязана к условиям логистичной базы танковой бригады США. Общая сумма всех изменений в оборонной политике не должна превысить 2 миллиардов долларов. Хотя, как считают надежные источники, придется потратить на все это, как минимум половину суммы.
Самая надежная операция — модернизация базы в Повидзе. Но 260 миллионов долларов на это должно выложить НАТО в рамках программы инвестиций в оборонную инфраструктуру стран-союзников.
НАТО серьезно обеспокоено активностями России вблизи от границ Евросоюза. После агрессии РФ в Украине — аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, страны НАТО солидарно выступили за увеличение взносов в общий бюджет. В основном все согласились, что бюджет вооружений блока должен быть увеличен с 1 процента до 2-х.
Для стран с маленьким ВВП это был серьезный вызов. Тем не менее именно балтийские страны первыми согласились с этим.
Одной из первых была Латвия. Здесь прекрасно помнят, что случилось в июне 1940-го, когда Красная армия вошла со своими танками на территорию этой и соседних балтийских стран и на 50 лет изменила государственное устройство, уничтожив их независимость.
Историческая память сильна. Вот потому, наверное, парламенты трех стран на берегах Балтики быстро приняли решения об увеличении оборонного бюджета, путем выплат в него.
А когда Трамп метал инвективы в адрес других членов альянса, страны Балтии в его речах звучали примером. Даже в сравнении с Германией. Надо сказать, что с 2009 года на территориях балтийских стран проводятся учения Saber Strike. В них участвуют ежегодно более 18 тысяч солдат из почти 20 стран - членов НАТО. Это является, по мнению официальных лиц альянса, ответом на учения России и Беларуси вблизи границ балтийских стран.
Обе стороны — и НАТО, и Россия, говорят об оборонительной доктрине своих правительств. Но мы знаем, что так все звучало и перед началом Второй мировой войны.
Президент Беларуси Лукашенко, которого, вслед за Шеварднандзе, можно называть «хитрым лисом», в последнее время делает и заявления, и шаги в сближении с Евросоюзом, но в то же время осторожничает в отношениях с Россией.
Пока неясно, куда он повернет. Но сдаваться в объятия России пока не хочет. Хотя в военные игры с ней все еще играет. На своей территории.