Как сообщила российская «Авиалесоохрана» в понедельник, 30 сентября, на территории России действующих лесных пожаров больше нет. Оценку ущерба, нанесенного ими в этом году, начнут проводить после 1 октября 2019 года.

Правда, это радостное для жителей Сибири и российского Дальнего Востока сообщение было омрачено существенным расхождением в оценках того, на какой именно площади бушевала летом нынешнего года огненная стихия. Официальные инстанции говорят о том, что леса горели на территории размером в 1,121 млн гектаров, причем более 1 млн гектаров находились в труднодоступных районах.

Специалисты же и представители экологических общественных организаций, опираясь на данные NASA и ИСДМ-Рослесхоз, утверждают, что по данным на 5 августа нынешнего года площадь всех лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке достигала 4,3 млн га, при этом за весь год от огня пострадало 13,4 млн га лесов. И эти данные выглядят более убедительными, учитывая, что дым от горящей тайги достиг США и Канады.

Причем, согласно информации со спутников, на 30 июля площадь действующих пожаров в России составила 2,7 миллиона гектаров. Чтобы было понятно - это примерно равно всей территории Крыма.

Кстати, уже готовы данные об ущербе от огненной стихии за сравнительно благополучное первое полугодие 2019 года. По данным российской Счетной палаты, он составил 2,4 миллиарда рублей. А вот за весь 2018 год лесов «нагорело» на 20 миллиардов.

Власти РФ признают, что площадь лесных пожаров в стране за последние три года увеличилась в 3,2 раза, а число возгораний выросло на 12 процентов. Основными причинами этой тревожной ситуации, по их мнению, стали нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны, а также низкий уровень противопожарных мероприятий.

Впрочем, главный вопрос, вставший летом нынешнего года, когда тайгу пожирало пламя - «тушить или не тушить?» - остается открытым. Причем, не только в России, но и в остальном мире. С одной стороны, лесные пожары - нормальное природное явление, более того - они необходимы для обновления леса. Но вот в чем закавыка - в отличие от прошлых эпох, когда у «зеленого океана» было время на естественную регенерацию, лет этак 100-200, сегодня - из-за деятельности человека и ускоряющегося изменения климата - этого времени попросту нет.

Однако - ни у одной страны в мире нет и достаточного количества ресурсов для масштабного тушения. Нет, если бросить армию, поднять в воздух авиацию, привлечь максимум бронетехники - то можно отразить даже атаку инопланетян, не говоря уже о том, чтобы потушить пожары на бескрайних просторах. Вопрос только в том, в какую «копеечку» все это обойдется…

Выход, который предлагают ученые, вполне очевиден. Решение по тушению каждого лесного очага огня должно приниматься в «индивидуальном порядке», специалистом новой профессии - «менеджер по пожарам». Который, как считает профессор Йоханн Георг Гольдаммер, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге и один из наиболее востребованных специалистов в мире по данному вопросу, «должен знать намного больше об экологии, климате, атмосферных явлениях, а не просто уметь тушить пожары». Но пока это разумный выход тонет в бюрократических согласованиях.

А между тем нынешней осенью в Россию придет новая волна лесных пожаров, заявляет руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов. По его мнению, «она не будет такой масштабной, как летом, хотя не исключено, что какие-то отдельные экстраординарные случаи могут произойти». Что же, ждем новостей из сибирской тайги.