Дмитрий Рой, отдел международной политики 01:33

Одной из главных новостей в мире стало банкротство британской туристической компании Thomas Cook - старейшего в мире туроператора, действовавшего с 1841 года. Как принято говорить в таких случаях: «Ушла эпоха». Англичанин Томас Кук не просто изобрел туризм и создал первую туристическую фирму. Его заслуга куда значительнее — миллионам людей, чья жизнь традиционно ограничивалась стенами дома да несколькими соседними улицами, он открыл красоту и разнообразие огромного мира.

Сын небогатого фермера Томас Кук родился в английской деревушке Мельбурн 22 ноября 1808 г. Уже в десять лет из-за смерти отца он начал работать садовником, потом недолгое время печатником, а впоследствии освоил ремесло краснодеревщика. В 18 лет он стал баптистским проповедником и одним из активистов местного общества трезвости. С трезвости, собственно, все и началось. В 1840 г. было открыто железнодорожное сообщение между Дерби и Рагби. Дымное и не слишком комфортное детище прогресса вызывало в публике восторг, восхищение, но никак не желание прокатиться на грохочущем чудовище. Это был своего рода экстрим, привлекающий немногих. Но Томас Кук сумел оценить и возможности нового скоростного транспорта, и нужду железнодорожных компаний в общественном признании. Он встретился с главой Midland Railway и убедил его предоставить скидку соратникам Кука по борьбе с пьянством в случае, если они наймут поезд. Состав был ему необходим, чтобы попасть на ежеквартальный съезд сторонников трезвости в Лафборо, в 12 милях от Лондона. Воинствующим абстинентам идея Кука прокатиться на поезде понравилась. Тем более что и сама поездка, и обещанные развлечения, и еда должны были обойтись не в такую уж большую сумму — 1 шиллинг. И 5 июля 1841 г. под звуки оркестра и приветственные крики толпы 570 человек организованно отбыли в Лафборо. Эту дату можно смело считать днем рождения туризма. Главные причины успеха Кука крылись не в каких-то «бизнес-секретах», курсы обучения которым сегодня активно продают доверчивым людям всевозможные инфоцыгане. Все было проще и сложнее одновременно, для баптиста-трезвенника удачно сплелись социальная политика и экономика, и он этим воспользовался.

Во-первых, в начале 40-х годов XIX века профсоюзы (трейд-юнионы, как их тогда называли) добились для рабочих и служащих ежегодных отпусков. У огромной массы людей появилось свободное время. Во-вторых, Кук пользовался поддержкой железнодорожных компаний, которым очень нравился придуманный им девиз «Железные дороги — для миллионов». В-третьих, в круг своих потенциальных клиентов Кук старался включать людей со средним достатком. И, наконец, в-четвертых, предоставляемые им услуги всегда отличались высоким качеством. Отдельная тема - «Томас Кук и мусульманский Восток». Одной из первых туристических путевок современного типа, которую предлагала компания Кука, была поездка для мусульман в Мекку, для совершения хаджа, в 1880-х. Билеты 1886 года предлагали путешествие из Мумбаи (тогдашнего Бомбея) в Джидду и обратно. На пике имперского расцвета, когда почти половина всех мусульман мира жила в пределах Британской империи, Лондон использовал компанию Томаса Кука как важный инструмент, помогавший миллионам индийских мусульман совершать хадж в Мекку. Еще ранее в 1869 году Томас Кук организовывал путешествия британцев в Египет и Палестину. Это был первый выход его компании за пределы западного мира. «Туристы были частью растущего числа жителей Запада - миссионеров, учителей, торговцев, застройщиков, банкиров, мессианских мечтателей и строителей империй, которые приезжали каждый год в Иерусалим, Каир и другие города Восточного Средиземноморья», - пишет историк Ф. Роберт Хантер в статье об операциях агентства на Ниле. - «Туристическое предприятие сопровождало британские войска в Египет и Судан в 1880-х и 1890-х годах. Туризм был неотделим от завоевания Западом Ближнего Востока».