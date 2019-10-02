Афера века: глобальное потепление наше послесловие
Благодаря очередной сессии Генассамблеи ООН, посвященной проблемам экологии Земли, плюс истерия «безумной Греты», растиражированная мировыми медиа, вновь встал вопрос о реальности глобального потепления.
Появились публикации, все громче подвергающие сомнению теории, согласно которым вскоре поднимется уровень Мирового океана, будут затоплены берега Великобритании, США, Европы, в том числе такие небольшие приморские страны, как Латвия, Литва и Эстония, пострадают Голландия, Германия, Польша.
Впрочем, разговоры о гигантской афере подмены смыслов в области охраны окружающей среды идут давно.
С момента, как Нобелевскую премию получил бывший вице-президент США Эл Гор, растет число критиков не только этого шага Нобелевской академии, но и всей кампании, которая в течение месяцев и лет убеждала мировое общественное мнение в необходимости снижения выбросов искусственного углекислого газа в атмосферу. Наиболее резкие критики говорят о том, что это была самая крупная в истории афера, в том числе и финансовая.
Так называемый Киотский протокол сегодня уже не воспринимается как священная корова. Оказывается, согласно недавно опубликованным данным, леса Амазонки тысячелетиями производят тот самый углекислый газ, а сибирская тайга, наоборот, — кислород.
Множество публикаций били тревогу: гренландские ледники стремительно тают!.. Так вот, и тут подтасовка фактов. Прекрасным примером такого ледника является Якобсхавн Исбрае, который, по прогнозам, давно должен был растаять, но почему-то не тает. Напротив.
Оказывается, этот крупнейший гренландский ледник, от которого, считается, некогда откололся айсберг, потопивший «Титаник», растет вот уже третий год подряд, назло фанатам глобального потепления. Вопреки теории ученых-«пророков», говорящих о неуклонном наступлении страшных последствий глобального потепления, некоторые из ледников увеличиваются в своей массе. Объяснить это псевдоученые-алармисты пока не удосужились.
А ведь он постоянно растет уже с 2016 года.
Специалисты американского космического агентства NASA следят за многими процессами на Земле со спутников, используют и самолеты. Пристальное внимание они и их коллеги из Великобритании обращают на ледник Якобсхавн Исбрае. Кроме роста площади льда, наблюдающие за ледником ученые заметили, что он замедлил темп движения в сторону океана.
Есть данные, согласно которым рост площади ледника зависит от холодных течений океана. Еще с 50-х годов прошлого века были отмечены почти ежегодные колебания температуры воды в заливе, куда с материка направляется ледник. Плюсовые показатели сменяются минусовыми. Что будет происходить дальше с ним — пока неясно даже самым знающим специалистам. Будет ли тенденция замедления таяния долгосрочной или этот процесс на время затормозился? Ответа нет. Значит, нет повода для паники. Пока.
P.S. Помню, как паниковали в СССР о снижении уровня Каспийского моря, как планировали переброску сибирских рек в Среднюю Азию. Слава Богу, вовремя остановились. А природа сама все расставила на свои места. Там, где не вмешивался человек.