Владимир Решетов, спецкор 01:43

Благодаря очередной сессии Генассамблеи ООН, посвященной проблемам экологии Земли, плюс истерия «безумной Греты», растиражированная мировыми медиа, вновь встал вопрос о реальности глобального потепления. Появились публикации, все громче подвергающие сомнению теории, согласно которым вскоре поднимется уровень Мирового океана, будут затоплены берега Великобритании, США, Европы, в том числе такие небольшие приморские страны, как Латвия, Литва и Эстония, пострадают Голландия, Германия, Польша. Впрочем, разговоры о гигантской афере подмены смыслов в области охраны окружающей среды идут давно.

С момента, как Нобелевскую премию получил бывший вице-президент США Эл Гор, растет число критиков не только этого шага Нобелевской академии, но и всей кампании, которая в течение месяцев и лет убеждала мировое общественное мнение в необходимости снижения выбросов искусственного углекислого газа в атмосферу. Наиболее резкие критики говорят о том, что это была самая крупная в истории афера, в том числе и финансовая. Так называемый Киотский протокол сегодня уже не воспринимается как священная корова. Оказывается, согласно недавно опубликованным данным, леса Амазонки тысячелетиями производят тот самый углекислый газ, а сибирская тайга, наоборот, — кислород. Множество публикаций били тревогу: гренландские ледники стремительно тают!.. Так вот, и тут подтасовка фактов. Прекрасным примером такого ледника является Якобсхавн Исбрае, который, по прогнозам, давно должен был растаять, но почему-то не тает. Напротив.