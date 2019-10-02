Трамп упал в рейтинге богатейших людей США

Лидер США занял 275 место в рейтинге богатейших американцев 2019 года. Отмечается, что это на 16 позиций ниже, чем в прошлом году, и на 119 мест ниже, чем до того, как Трамп стал президентом. Бизнес, где присутствует его имя, терпит убытки. В связи с этим застройщики отказываются называть строительные объекты именем действующего президента США, поясняет издание.

В августе Трамп заявил, что после победы на выборах потратил несколько миллиардов долларов на адвокатов. По его словам, ему приходится оплачивать многочисленные судебные процессы, которые идут каждый день. В то же время он подчеркнул, что достаточно богат и не обращает внимания на такие траты, потому что главное для него — делать отличную работу каждый день.

Ранее глава США заявлял, что его состояние превышает 10 миллиардов долларов. В мае 2018 года агентство Bloomberg подсчитало, что состояние Трампа за год сократилось на 100 миллионов долларов и составило 2,8 миллиарда. В частности, это произошло из-за падения спроса на аренду площадей в зданиях Trump Tower и Niketown и снижения доходов от его гольф-индустрии.

За два месяца до этого Forbes сообщил, что за год президентства состояние Трампа уменьшилось на 400 миллионов долларов, до 3,1 миллиарда.