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Один из самых прославленных азербайджанских спортсменов, 3-кратный чемпион мира по вольной борьбе Гаджи Алиев подробно рассказал о скандале на недавнем чемпионате мира в Нур-Султане, жестко прошелся по неожиданно покинувшему сборную Азербайджана главному тренеру Сайпулле Абсаидову и выразил мнение, что национальную команду должен вновь возглавить Фирдовси Умудов.

Напомним, что на чемпионате мира в столице Казахстана Алиев столкнулся с необъективным судейством, из-за чего проиграл в первой же схватке будущему чемпиону мира из России Гаджимураду Рашидову. На последних секундах Гаджи проигрывал со счетом 2:3, но смог добыть два балла. Однако после протеста российской стороны судьи изменили свое решение, присудив победу Рашидову. Хотя на видеоповторах было видно, что схватку выиграл Алиев. Вердикт судей возмутил нашего борца. Он отказался подходить к рефери, а после объявления победителем россиянина стал бросать на ковер предметы с судейского столика. «В спорте и выигрываешь, и проигрываешь, но мы слишком часто сталкиваемся с несправедливостью, - говорит Гаджи Алиев в эфире телеканала ITV. – Однако и несправедливость бывает разной. Случаются спорные моменты, 50 на 50, а бывают эпизоды, когда тебя откровенно засуживают. Честно говоря, я столкнулся с этим впервые. Грубейшая ошибка судей. Таких слабых арбитров нельзя допускать до чемпионата мира.

Да, после того решения, я вел себя на ковре излишне эмоционально. Не должен был так поступать. Просто я настолько вышел из себя… Знаю, что сегодня юные борцы берут пример с меня, с Джабраила Гасанова, с других наших известных борцов. Я бы не хотел, чтобы они повторяли за мной такое. В том эпизоде мне дали 2 балла. Россияне подали протест, и я спокойно ждал решения. Рефери на ковре даже сказал мне по-русски: «Не беспокойся, 2 балла твои». Но итоговое решение судейского корпуса получилось другим. Тогда я подошел к нашим тренерам и попросил их вмешаться. Правда, они уже не могли подать протест, так как решение было принято. Я остался на ковре один, без поддержки. Я думаю, что оба наших тренера должны были выйти в тот момент на ковер и высказать свое недовольство. Да, наверное, это ничего бы не изменило, но то, что такой спортсмен как я, протестовал в одиночестве, не красит азербайджанскую борьбу. Я уверен, что если бы у ковра находился наш бывший главный тренер Фирдовси Умудов, то не оставил бы меня на ковре одного. Он выказал бы свою поддержку. Умудов неоднократно из-за нас получал красные карточки».

По словам Гаджи, на утешительные схватки он уже не смог настроиться должным образом. В результате на следующий день 3-кратный чемпион мира проиграл и борьбу за олимпийскую лицензию в Токио. «Мне показали красную карточку, но потом ее отменили, словно признав, что были несправедливы ко мне. В тот момент мне не хотелось больше бороться. Потом стало известно, что россиянин вышел в финал, мою красную карточку аннулировали, и я могу побороться за лицензию и бронзовую медаль, но настрой уже был не тот. Я уже думал о квалификационных турнирах, которые будут в следующем году. Теперь постараюсь завоевать лицензию на европейском отборе. Несмотря на то, что соперников у нас стало больше – добавились судьи (улыбается)». Сборная Азербайджана в целом выступила в Нур-Султане крайне слабо, завоевав лишь две олимпийские лицензии из 18-ти возможных. Бесспорно, на столь удручающие результаты повлияло и то, что перед стартом чемпионата мира из команды, по сути, сбежал ее главный тренер Сайпулла Абсаидов. Позднее, дагестанский специалист скажет, что он уехал домой, чтобы залечивать больную ногу. Однако в это мало кто поверил. Федерация борьбы Азербайджана пока не внесла окончательной ясности в историю с неожиданным отъездом тренера, но, скорее всего, в сборной Азербайджана его уже не будет. «Конечно же, отсутствие главного тренера сказалось, - продолжает Гаджи Алиев. - Он оставил команду и уехал. Это стало большой проблемой для сборной. Психологически это на нас сильно подействовало. Все мы увидели «любовь» Сайпуллы Абсаидова к Азербайджану, к нашей команде. Он исчез за неделю до старта чемпионата мира. Он показал, что он из себя представляет.