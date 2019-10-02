По данным газеты, именно Трамп дал вице-президенту указание не посещать инаугурацию Зеленского в мае этого года, хотя сотрудники Белого дома настаивали на обратном. Кроме того, именно через Пенса американский лидер минувшим летом сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине была заморожена, и потребовал более активных мер по борьбе с коррупцией, сообщает газета. Впоследствии помощь Киеву была разблокирована, пишет ТАСС.

Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майка Пенса, чтобы надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Кроме того, отмечает газета, один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся в июле текущего года. По данным источников издания, это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму разговора двух лидеров в течение нескольких часов после его завершения.

Демократ Байден, занимавший ранее пост вице-президента США, сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году американских выборах. Лица из окружения Пенса заявляют, что нынешний вице-президент, скорее всего, не ознакомился со стенограммой или же не прочел ее до конца, отмечает американское издание.

В конце сентября The Wall Street Journal сообщила о том, что госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского. По оценке источника издания, подобная информация грозит Белому дому тем, что Госдепартамент попадет под расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента Трампа. Помпео впоследствии подтвердил, что он присутствовал при указанной беседе.