Как уже сообщал haqqin.az, вчера утром в здании Министерства юстиции в Иерусалиме, начались досудебные слушания по трем уголовным делам в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. В чем же конкретно обвиняют израильского премьера? Чем могут закончиться слушания? И что в конечном счете его ждет: тюремное заключение, политическая дисквалификация или полное оправдание?

Несмотря на то, что слушания проходят за закрытыми дверями, позиции сторон секретом не являются и вопросов не вызывают: пока традиционно «левые» израильские журналисты линчуют Нетаньяху с помощью компрометирующих сливов, представители прокуратуры убеждены, что собранных против премьера улик достаточно, чтобы передать дела в суд, а адвокаты, в свою очередь, заявляют, что доказательная база следствия не стоит даже бумаги, на которой она отпечатана.

Впрочем, судьбу, пожалуй, наиболее удачливого, креативного и долговечного премьер-министра в истории еврейского государства решит не доказательная база обвинения, не контрдоводы защиты и уж, конечно, не израильская пресса, которая, по отточенному выражению покойного Шимона Переса, сделала диктатуру невозможной, а демократию – невыносимой.

Судьбу премьер-министра решат юридический советник правительства Авихай Мандельблит (чью кандидатуру на этот пост выдвинули в 2016 году не кто иной, как… сам Биньямин Нетаньяху) и генеральный прокурор Израиля Шай Ницан. Именно два этих высокопоставленных государственных чиновника, детально рассмотрев и выслушав все pro и contra сторон, вынесут в начале декабря окончательное решение по трем «кейсам» Нетаньяху, проставив решающую запятую в классической формуле «судить нельзя помиловать».

Важно подчеркнуть, что начавшиеся слушания, которые сторонники Нетаньяху называют «военно-полевым судом», а противники премьера – «решающей битвой между независимостью судебной системы и коррупцией», имеют две характерные особенности.

Первая носит эмоционально-психологический характер и не исключено, может сыграть на пользу премьер-министра: поскольку слушания должны завершиться в канун Судного дня (то есть до заката солнца 8 октября), когда подавляющее большинство евреев держат пост, каются во всех грехах, возвращает долги (!), приносят извинения прямо или косвенно обиженным, короче, делает все, чтобы получить от Творца хорошую запись в Книгу Судеб, будущее израильского премьер-министра вызывает сочувствие даже у его врагов. Что же касается сторонников, то, по их мнению, Биньямин Нетаньяху – бесспорно, выдающийся политический деятель мирового масштаба, немало сделавший для экономического процветания и безопасности своей страны, не может в канун Судного дня не получить от Создателя то, что каждый желает самому себе.

Вторая особенность – сугубо политическая, мешающая Нетаньяху, который получил от президента мандат на формирование правительства, выполнить эту миссию. Нависшие над премьером обвинения в коррупции, которые рассматриваются сегодня на слушаниях за закрытыми дверями, – главная причина, по которой Бени Ганц, лидер победившей на сентябрьских выборах партии «Кахоль Лаван», отказывается формировать с «Ликудом» правительство национального единства и приближает тем самым страну к третьим (!!!) за последние полгода парламентским выборам.

Ситуация вокруг Нетаньяху накалена до такой степени, что еще до начала слушаний в прессе стали появляться публикации о готовности премьера пойти на юридическую сделку со следствием и объявить о прекращении своей политической карьеры в обмен на снятие с него подозрений и полное оправдание. На это окружение Нетаньяху среагировало моментально:

«В свете появившихся сообщений о возможном заключении юридической сделки считаем необходимым разъяснить, что информация не соответствует действительности. Адвокаты премьер-министра представят на слушаниях сокрушительные доказательства».

А один из высокопоставленных представителей Министерства юстиции и вовсе выразил крайнее недоумение:

«Возможность заключения юридической сделки с Нетаньяху или уж, тем более, его помилования, существует исключительно в социальных сетях и в головах некоторых горе-обозревателей. Есть вероятность, что адвокаты премьер-министра представят на слушаниях такие доказательства, которые развалят дело. Так зачем, объясните, бежать впереди паровоза?..»

Впрочем, даже если адвокаты премьера и держат в уме вариант сделки с правосудием, то полное признание вины по предъявленным Нетаниягу обвинениям все равно влечет за собой крупный денежный штраф, короткий тюремный срок или условное лишение свободы, а также отстранение от политической деятельности на десять лет, что для 70-летнего Биби означает безоговорочный out.

Таким образом, подводя черту под жесткой политической дискуссией вокруг проходящих слушаний, можно утверждать, что от их исхода зависит не только характер очередного правительства Израиля, но и будущее доселе блестящей политической карьеры Биньямина Нетаньяху. Вот почему так важно понять, в чем его обвиняют следователи полиции и прокуратуры?

Против Биньямина Нетаньяху открыты три дела:

Дело «1000» (так называемое «Дело о подарках»)

В его основе – приятельские отношения Биньямина Нетаньяху с американским миллиардером израильского происхождения Арноном Мильченом, продюсером ста двадцати голливудских фильмов, в создании которых принимали участие Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе, Роман Полански, Оливер Стоун, Рассел Кроу, Бен Аффлек…