Премьера Нетаньяху – тюремный срок haqqin.az из Иерусалима
Как уже сообщал haqqin.az, вчера утром в здании Министерства юстиции в Иерусалиме, начались досудебные слушания по трем уголовным делам в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. В чем же конкретно обвиняют израильского премьера? Чем могут закончиться слушания? И что в конечном счете его ждет: тюремное заключение, политическая дисквалификация или полное оправдание?
Несмотря на то, что слушания проходят за закрытыми дверями, позиции сторон секретом не являются и вопросов не вызывают: пока традиционно «левые» израильские журналисты линчуют Нетаньяху с помощью компрометирующих сливов, представители прокуратуры убеждены, что собранных против премьера улик достаточно, чтобы передать дела в суд, а адвокаты, в свою очередь, заявляют, что доказательная база следствия не стоит даже бумаги, на которой она отпечатана.
Впрочем, судьбу, пожалуй, наиболее удачливого, креативного и долговечного премьер-министра в истории еврейского государства решит не доказательная база обвинения, не контрдоводы защиты и уж, конечно, не израильская пресса, которая, по отточенному выражению покойного Шимона Переса, сделала диктатуру невозможной, а демократию – невыносимой.
Судьбу премьер-министра решат юридический советник правительства Авихай Мандельблит (чью кандидатуру на этот пост выдвинули в 2016 году не кто иной, как… сам Биньямин Нетаньяху) и генеральный прокурор Израиля Шай Ницан. Именно два этих высокопоставленных государственных чиновника, детально рассмотрев и выслушав все pro и contra сторон, вынесут в начале декабря окончательное решение по трем «кейсам» Нетаньяху, проставив решающую запятую в классической формуле «судить нельзя помиловать».
Важно подчеркнуть, что начавшиеся слушания, которые сторонники Нетаньяху называют «военно-полевым судом», а противники премьера – «решающей битвой между независимостью судебной системы и коррупцией», имеют две характерные особенности.
Первая носит эмоционально-психологический характер и не исключено, может сыграть на пользу премьер-министра: поскольку слушания должны завершиться в канун Судного дня (то есть до заката солнца 8 октября), когда подавляющее большинство евреев держат пост, каются во всех грехах, возвращает долги (!), приносят извинения прямо или косвенно обиженным, короче, делает все, чтобы получить от Творца хорошую запись в Книгу Судеб, будущее израильского премьер-министра вызывает сочувствие даже у его врагов. Что же касается сторонников, то, по их мнению, Биньямин Нетаньяху – бесспорно, выдающийся политический деятель мирового масштаба, немало сделавший для экономического процветания и безопасности своей страны, не может в канун Судного дня не получить от Создателя то, что каждый желает самому себе.
Вторая особенность – сугубо политическая, мешающая Нетаньяху, который получил от президента мандат на формирование правительства, выполнить эту миссию. Нависшие над премьером обвинения в коррупции, которые рассматриваются сегодня на слушаниях за закрытыми дверями, – главная причина, по которой Бени Ганц, лидер победившей на сентябрьских выборах партии «Кахоль Лаван», отказывается формировать с «Ликудом» правительство национального единства и приближает тем самым страну к третьим (!!!) за последние полгода парламентским выборам.
Ситуация вокруг Нетаньяху накалена до такой степени, что еще до начала слушаний в прессе стали появляться публикации о готовности премьера пойти на юридическую сделку со следствием и объявить о прекращении своей политической карьеры в обмен на снятие с него подозрений и полное оправдание. На это окружение Нетаньяху среагировало моментально:
«В свете появившихся сообщений о возможном заключении юридической сделки считаем необходимым разъяснить, что информация не соответствует действительности. Адвокаты премьер-министра представят на слушаниях сокрушительные доказательства».
А один из высокопоставленных представителей Министерства юстиции и вовсе выразил крайнее недоумение:
«Возможность заключения юридической сделки с Нетаньяху или уж, тем более, его помилования, существует исключительно в социальных сетях и в головах некоторых горе-обозревателей. Есть вероятность, что адвокаты премьер-министра представят на слушаниях такие доказательства, которые развалят дело. Так зачем, объясните, бежать впереди паровоза?..»
Впрочем, даже если адвокаты премьера и держат в уме вариант сделки с правосудием, то полное признание вины по предъявленным Нетаниягу обвинениям все равно влечет за собой крупный денежный штраф, короткий тюремный срок или условное лишение свободы, а также отстранение от политической деятельности на десять лет, что для 70-летнего Биби означает безоговорочный out.
Таким образом, подводя черту под жесткой политической дискуссией вокруг проходящих слушаний, можно утверждать, что от их исхода зависит не только характер очередного правительства Израиля, но и будущее доселе блестящей политической карьеры Биньямина Нетаньяху. Вот почему так важно понять, в чем его обвиняют следователи полиции и прокуратуры?
Против Биньямина Нетаньяху открыты три дела:
Дело «1000» (так называемое «Дело о подарках»)
В его основе – приятельские отношения Биньямина Нетаньяху с американским миллиардером израильского происхождения Арноном Мильченом, продюсером ста двадцати голливудских фильмов, в создании которых принимали участие Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе, Роман Полански, Оливер Стоун, Рассел Кроу, Бен Аффлек…
68-летний Мильчен, который был близким другом нескольких израильских премьер-министров, продвигал в свое время режим апартеида в ЮАР в обмен на помощь Израилю в приобретении урана и даже работал на Моссад, занимаясь военно-техническим оснащением Израиля, неоднократно делал дружеские подарки супружеской чете - Биньямину и Саре Нетаньяху, в числе которых были сигары, шампанские вина и ювелирные украшения на общую сумму 477 973 шекеля (233.066 манатов).
По утверждению следователей прокуратуры, Нетаньяху в качестве ответного жеста оказывал Мильчену содействие в решении различных вопросов.
В результате обвинение предъявляется только премьер-министру Израиля, а в отношении Арнона Мильчена, активно сотрудничавшего со следствием, расследование было прекращено.
Дело «2000» («О переговорах Нетаниягу с Мозесом»)
Обвинение основано на сделанных тайно аудиозаписях секретных переговоров премьер-министра с владельцем и издателем ведущей израильской газеты «Едиот Ахронот» Нони Мозесом.
Согласно материалам следствия, Нетаньяху был заинтересован в том, чтобы «Едиот Ахронот» прекратил его критиковать, а Мозес, в свою очередь, соглашался откликнуться на просьбу премьера в обмен на принятие Кнессетом Закона о запрете на распространение мешающих его бизнесу бесплатных информационных изданий (в частности, имелась в виду поддерживающая Нетаньяху ежедневная бесплатная газета «Исраэль ха-Йом» («Израиль сегодня»), издаваемая одним из главных спонсоров Республиканской партии США, американским мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном (личное состояние 38 миллиардов).
Помимо Нетаньяху, обвинение также предъявлено Арнону Мозесу.
Любопытно, что законопроект о запрете на распространение бесплатных информационных изданий в Кнессете не прошел, а сам Нетаньяху голосовал «против».
Дело «4000» («Дело «Безек - Walla»)
По мнению юридических экспертов, наиболее серьезное по уровню выдвигаемых прокуратурой обвинений. Основной базой расследования стали взаимоотношения Биньямина Нетаньяху с Шаулем Аловичем - владельцем крупной израильской телекоммуникационной компании «Безек» и влиятельного интернет-сайта Walla.
Подозрения касаются позитивного освещения деятельности премьер-министра в обмен на предоставление компании «Безек» различных преференций, которые, по различным оценкам, могли принести бизнесмену многомиллионную прибыль.
Помимо Нетаньяху и Аловича, в скандал были вовлечены также супруга премьера, Сара, его сын, Яир, а также жена и сын Аловича.
В результате расследования обвинения в отношении Сары и Яира Нетаньяху были сняты…
Теперь, когда читателям haqqin.az в общих чертах ясна суть обвинений, в которых подозревают израильского премьер-министра, хотелось бы предостеречь их от поспешных выводов относительно серьезности или, наоборот, несущественности этих обвинений и предложить прежде ознакомиться с прогнозами авторитетных израильских правоведов.
По их практически единодушному мнению, трудно предположить несостоятельность доказательств полиции и прокуратуры по всем трем «кейсам» и вытекающее отсюда оправдание премьера.
Исходя из существующей практики, обвинения высокопоставленных государственных чиновников в коррупции и нарушении общественного доверия, как правило, тянут на «калон» (признание преступления «позорным»), что исключает тюремное заключение, но делает невозможным возвращение в правительство или в Кнессет в течение десяти лет.
Таким образом, по мнению юристов, шансы на полное оправдание Нетаньяху стремятся к нулю. И не только потому, что такой шаг со стороны юридического советника правительства и генерального прокурора может быть расценен как «белый флаг», выброшенный правоохранительной системой в войне с коррупцией во власти. Подобное решение может создать опасный прецедент и привести к ситуации, когда все обвиняемые в подобного рода преступлениях кинутся в судебные инстанции за оправдательным приговором, апеллируя к принципу равенства перед законом.
И наконец, последнее.
Леониду Шебаршину, бывшему шефу советской внешней разведки, увлекшемуся на пенсии литературным творчеством, принадлежит довольно странный афоризм. «Если государственное учреждение, - отметил ныне покойный генерал-лейтенант КГБ, - не поражено коррупцией, значит оно никому не нужно…»
Так вот, если переложить эту мысль на израильскую почву, то прозвучит она примерно так:
«Если государственное учреждение не поражено коррупцией, значит руководителей полиции и прокуратуры пора увольнять за профнепригодность…»