В Петербурге гражданину Азербайджана прострелили обе ноги

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного гражданина, устроившего стрельбу в Калининском районе Петербурга. Пострадавший в больнице.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел вечером 2 октября возле дома 75, корпус 2, по проспекту Науки в Петербурге. Полиция получила информацию о стрельбе в 19:44. Скорая помощь госпитализировала 24-летнего гражданина Азербайджана с травматическими пулевыми ранениями обеих ног.

Как рассказал сам пострадавший, он находился в автомобиле «Хундай Солярис» в качестве пассажира. Во время поездки у него возник конфликт с водителем авто, в результате чего последний четыре раза выстрелил в мужчину, высадил его и скрылся с места происшествия.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.