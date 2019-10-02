Очередное заседание KOOMET проходит в Баку

Очередное, 16-е заседание Технического комитета «Информация и Обучение» - KOOMET TK 4, организованное Институтом метрологии Азербайджана, назначено на 2-3 октября 2019 года в городе Баку. На встрече присутствуют представители 8 стран, а также сотрудники Института метрологии Азербайджана.

Решение о проведении заседания в Азербайджане было принято после переговоров, проведенных генеральным директором Института метрологии Азербайджана Салехом Самедовым с руководством Региональной метрологической организации KOOMET. Г-н Салех Самедов является главным организатором такого важного события в Баку.

В заседании участвует Генеральный директор Национального научного центра Института метрологии проф. Павел Неежмаков - председатель Технического комитета KOOMET TK 4. Протоколы 15-го заседания ТК 4 будут утверждены на заседании.

Заслушан отчет о деятельности Технического комитета КООМЕТ ТК 4 за 2018-2019 гг. Будет дана информация о результатах 23-го заседания Совета президента КООМЕТ и 29-го заседания Комитета КООМЕТ.

Будут обсуждены вопросы реализации и обновления перспектив Рабочей программы ТК 4 на 2018-2020 годы.

Состоится обсуждение обновленной версии Технического комитета КООМЕТ по информации и обучению (ТК 4) «Документ КООМЕТ D5.13 / 2012»

Далее будут представлены презентации стран-участниц КООМЕТ о практической подготовке специалистов по метрологии в государствах-членах КООМЕТ и обмене опытом в области последипломного образования.

Реализация проектов КООМЕТ включена в повестку дня. Состоится презентация на тему «Увеличение потенциала обучения и передачи знаний» Подкомитета КООМЕТ 4.1, а также будет рассмотрена тема «Профессиональное развитие и работа с молодыми метрологами».

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