В Багдаде ввели комендантский час из-за протестов

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил о введении комендантского часа в Багдаде на фоне антиправительственных демонстраций, сообщает Reuters.

В ходе акций протеста погибли по меньшей мере семь человек, свыше 400 ранены, сообщает издание.

Комендантский час не распространяется на пассажиров аэропорта, машины скорой помощи и работников медучреждений, сферы водо- и электроснабжения и религиозных паломников.

Из-за антиправительственных протестов на большей части территории Ирака ограничен доступ в интернет. Власти заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, а также другие соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировки в интернете.

Массовые протесты в столице Багдад и других городах начались во вторник, 1 октября. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы и плохой работы коммунальной сферы, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.