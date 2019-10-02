Россия даст в долг другим странам триллион

Рекордный объем займов выдаст Россия иностранным государствам в течение трех лет. Об этом свидетельствуют материалы к опубликованному проекту бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.



За указанный период правительства и международные организации получат от России более триллиона рублей. Это больше, чем за предыдущие пять лет, отмечают "Известия".

Зарубежные заемщики чаще всего одалживают деньги на покупку российской продукции и на завершение совместных проектов. По мнению экспертов, значительная часть займов пойдет на строительство атомных электростанций в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране. Все эти проекты будут реализованы при российском участии.