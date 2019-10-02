Икрам Нур, автор haqqin.az 11:45

Третьи сутки Ирак сотрясают массовые протесты. На этот час известно о минимум девяти погибших и более чем 700 раненых. Власти страны блокируют интернет и вводят в городах комендантский час. «Мы требуем перемен, мы хотим отставки всего правительства», - скандируют десятки тысяч людей, третьи сутки выходящие на улицы и площади Багдада и других иракских городов. Так страна отмечает год прихода к власти правительства премьер-министра Аделя Абдула Махди.

Вчера протестующие попытались добраться до центральной столичной площади - Тахрир, а также проникнуть в «Зеленую зону», район, где расположены правительственные здания и посольства иностранных государств. В прямом смысле этого слова полыхает и юг Ирака - сердце шиитского мусульманского большинства. Протестующие подожгли здание муниципалитета в Нассирии, в Куте блокированы административные здания, сотни людей вышли на улицы городов Хилла и Дивания, группы людей движутся к центру священного для шиитов города - Наджаф. Ну и, конечно же, - массовые мирные демонстрации проходят в Басре, которую в минувшем году несколько недель трясло от волнений - вплоть до того, что были сожжены правительственные учреждения, а демонстранты врывались в офисы иностранных нефтяных компаний. В стране ощутимо пахнет «арабской весной 2.0». Основные требования протестующих носят социально-экономический характер, поскольку народу ситуация с нищетой, коррупцией, безработицей и отсутствием доступа к базовым услугам - электричеству, воде, медицинской помощи - откровенно обрыдла. «Наши требования? Мы хотим работать и жить по-человечески. Вот и все. Если власти не хотят относиться к нам как к иракцам, то так нам и скажите, что мы не иракцы - мы сменим свое гражданство и мигрируем в другие страны, - звучало вчера на митингах. - Нам плевать на политику и политические партии. Мы ничего не хотим от них, нам не нужны их обещания, просто верните нам нашу страну, в которой мы живем и хотим ее процветания».

Протестующие стихийно стремятся подчеркнуть отсутствие политики в их требованиях и мирный характер выступлений. Достаточно очевидно также и то, что массовые акции не имеют центрального руководства и не направлены против других конфессиональных групп - вчера вечером в Багдаде сунниты и шииты объединялись в совместной молитве. Не стоит также верить утверждениям некоторых информационных агентств о том, что протесты направлены против иранского присутствия в Ираке. «Мирная жизнь в человеческих условиях», - вот главное на сегодня требование иракской улицы. То есть разрешение внутреннего конфликта в стране еще вполне возможно мирным и не насильственным путем, пусть кровь уже и пролилась. Поскольку пролилась она с двух сторон, погибшие и раненые есть как среди демонстрантов, так и из числа силовиков. Скажу даже больше - сами иракцы испугались жертв, именно поэтому вчера над головами протестующих появился этот пронзительный плакат-крик: «Солдат Ирака! Не стреляй. Я твой брат. Твоя мама и моя мама плачут одинаковыми слезами. Вы сражаетесь за меня, а я выступаю за вас!» Первая реакция властей на происходящее в стране была традиционной - включили «внешнего врага» и «иностранных агентов, стремящихся дестабилизировать Ирак». Чуть позже, верно оценив ситуацию, этот тезис был снят, и во вторник премьер-министр Адель Абдул Махди заговорил уже о другом - о создании рабочих мест для молодежи. В частности, он пообещал, что с иностранными нефтяными компаниями будут достигнуты договоренности о приеме на работу молодых иракцев, причем в количестве не менее 50% от общей численности персонала. Проблема только в том, что в Ираке властям, во-первых, не верят, а, во-вторых, предложенное решение молодежной безработицы выглядит даже не полумерой, не четвертьмерой, а сущим мизером на общем фоне социально-экономических проблем населения. Поэтому на следующий день народ вновь вышел на улицы, протесты с утра возобновились с новой силой. Что заставило премьера Махди вчера, 2 октября, срочно созвать Совет безопасности. Важным итогом которого стало подтверждение права народа Ирака на протест, свободу выражения мнений и выдвижение законных требований. С оговоркой об осуждении «актов вандализма и насилия», имевших место в ходе этого протеста.