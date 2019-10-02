Нетаньяху и Авигдор Либерман не смогли договориться

В канцелярии главы израильского правительства завершилась встреча лидеров партий «Ликуд» и «Наш дом Израиль» - Биньямина Нетаньяху и Авигдора Либермана, передает NEWSru.co.il.

Источники в «Ликуде» сообщают, что в ходе встречи Нетаньяху предложил Либерману присоединиться к правительству, чтобы ускорить создание правительства национального единства. «Однако прорыв не достигнут», – отметили в партии Нетаньяху.

Авигдор Либерман отказался комментировать итоги встречи. «Много чего было», – сказал он корреспонденту NEWSru.co.il.