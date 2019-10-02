ЕвроМиллионы разыграют €190 миллионов азербайджанцы официально участвуют в тираже
Крупнейшая лотерея Европы ЕвроМиллионы (EuroMillions) анонсировала розыгрыш джекпота в размере €190 миллионов. Означенный призовой фонд на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным призом в мире.
Тем временем, сервис TheLotter отмечает резкий рост интереса к тиражам знаменитой европейской лотереи.
Вечером в пятницу 4 октября крупнейшая транснациональная лотерея Европы EuroMillions разыграет джекпот в размере 190 миллионов евро. Это не только крупнейший лотерейный приз в Европе, но и самый большой лотерейный приз в мире.
Если вы уверены, что выиграть такой гигантский лотерейный приз Европы, находясь в Азербайджане, невозможно, попробуйте сервис TheLotter. Зарегистрировавшись на сайте первого в мире лотерейного мессенджера, вы можете приобрести официальные лотерейные билеты, как если бы вы лично находились в Европе!
Как азербайджанцы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?
Граждане Азербайджана могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником суперрозыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).
Играть в ЕвроМиллионы онлайн довольно просто: зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.
Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Thelotter.com
Шаг 2: Выберите участие в супертираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две «Лаки Стар» от 1 до 12.
Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша TheLotter.com незамедлительно уведомит вас об этом!
Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен
Со дня основания в 2002 году сервис TheLotter помог людям выиграть более $70 миллионов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн в Powerball-США.
В соответствии с правилами европейской лотереи, билеты приобретаются сотрудниками локального офиса на территории Испании и хранятся в специализированных сейфах до востребования.
Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой межнациональной европейской лотереи, приобретайте билеты ЕвроМиллионов уже сегодня.