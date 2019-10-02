Крупнейшая лотерея Европы ЕвроМиллионы (EuroMillions) анонсировала розыгрыш джекпота в размере €190 миллионов. Означенный призовой фонд на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным призом в мире.

Вечером в пятницу 4 октября крупнейшая транснациональная лотерея Европы EuroMillions разыграет джекпот в размере 190 миллионов евро. Это не только крупнейший лотерейный приз в Европе, но и самый большой лотерейный приз в мире.

Если вы уверены, что выиграть такой гигантский лотерейный приз Европы, находясь в Азербайджане, невозможно, попробуйте сервис TheLotter. Зарегистрировавшись на сайте первого в мире лотерейного мессенджера, вы можете приобрести официальные лотерейные билеты, как если бы вы лично находились в Европе!

Как азербайджанцы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?

Граждане Азербайджана могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником суперрозыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).

Играть в ЕвроМиллионы онлайн довольно просто: зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.