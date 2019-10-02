Американским чиновникам могут запретить вести бизнес в Украине

Высшим чиновникам США, а также их родственникам хотят запретить вести бизнес на Украине. С такой инициативой выступил сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди, сообщило 1 октября издание The Hill.

Законопроект запретил бы ближайшим родственникам законодателей, чиновников Кабинета министров, вице-президента или президента выполнять какие-либо функции или владеть пятью и более процентами в юридической компании, ведущей бизнес на Украине или с Украиной.

Кеннеди рассказал, что украинское правительство «исторически коррумпировано», поэтому высшие чиновники США «не должны быть причастны к этому поведению», пишут «Известия».

«Лучший способ противостоять искушению — правильное воспитание, сильный набор ценностей и строгие законы», — сказал сенатор.

По информации издания, Кеннеди планирует подать законопроект, как только Конгресс вернется после двухнедельного перерыва 14 октября.