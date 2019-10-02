Если так пойдет, в Баку не останется и кустика приемная haqqin.az
Закусочная вместо сквера, отель в едва выращенной рощице, вырубка зеленых насаждений под новое строительство – под видом благоустройства в Баку исчезают деревья. Горожане возмущены не прекращающемся уничтожением «зелёных легких» столицы.
Не говоря уже о том, что нынешние чиновники не осознают, что надо не только возводить бетонные башни, но и окружать их хотя бы минимумом деревьев - иначе город начнет задыхаться, они к тому же планомерно уничтожают уже существующую зеленую инфраструктуру. Вот свежий факт: на улице Алескера Алекперова, в районе пересечения улиц Шафаята Мехтиева и Лятифа Иманова, местные жители по призыву главы государства высадили кусты, создав небольшую зеленую полосу. Но радоваться преображению пусть и небольшого участка рядом с их домами им пришлось недолго…
На днях АО «Азеравтойолсервис» и Ясамальская исполнительная власть начали здесь масштабные работы по благоустройству и расширению дороги, и, конечно же, два десятка кустов им очень мешали. Ранним утром рабочие, возглавляемые чиновниками ИВ и «Азерйолсервиса», несмотря на негодование проживающих здесь людей, принялись выкорчевывать зеленые насаждения. Пытавшихся помешать им горожан отталкивали и оскорбляли.
А через несколько дней на зачищенном от всего зеленого участке как грибы-поганки после дождя стали расти какие-то уродливые строения. Обратившиеся в haqqin.az жители района полагают, что площадка продана под магазин и автомойку. Во всяком случае, контуры стройки говорят об этом.
Напомним, что президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о недопустимости незаконной вырубки деревьев, дал поручение привлекать к ответственности лиц, допустивших подобные действия. Было официально запрещено уничтожать зеленые насаждения для освобождения территории под строительство частных объектов или домов. И уже не раз именно благодаря вмешательству главы государства беззаконие удавалось пресекать.
Но жажда наживы сильнее страха наказания, и некоторые должностные лица продолжают раздавать участки на городских улицах и скверах «в аренду» крупным и мелким предпринимателям – в соответствии, понятное дело, с рангом чиновника.
Но, может, хоть на этот раз не будем отвлекать президента от дел государственной важности, и чиновники Ясамальской ИВ и «Азерйолсервис» сами исправят содеянное их руками?!