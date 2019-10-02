Алхас Исмаилов 12:40

Закусочная вместо сквера, отель в едва выращенной рощице, вырубка зеленых насаждений под новое строительство – под видом благоустройства в Баку исчезают деревья. Горожане возмущены не прекращающемся уничтожением «зелёных легких» столицы. Не говоря уже о том, что нынешние чиновники не осознают, что надо не только возводить бетонные башни, но и окружать их хотя бы минимумом деревьев - иначе город начнет задыхаться, они к тому же планомерно уничтожают уже существующую зеленую инфраструктуру. Вот свежий факт: на улице Алескера Алекперова, в районе пересечения улиц Шафаята Мехтиева и Лятифа Иманова, местные жители по призыву главы государства высадили кусты, создав небольшую зеленую полосу. Но радоваться преображению пусть и небольшого участка рядом с их домами им пришлось недолго…

На днях АО «Азеравтойолсервис» и Ясамальская исполнительная власть начали здесь масштабные работы по благоустройству и расширению дороги, и, конечно же, два десятка кустов им очень мешали. Ранним утром рабочие, возглавляемые чиновниками ИВ и «Азерйолсервиса», несмотря на негодование проживающих здесь людей, принялись выкорчевывать зеленые насаждения. Пытавшихся помешать им горожан отталкивали и оскорбляли. А через несколько дней на зачищенном от всего зеленого участке как грибы-поганки после дождя стали расти какие-то уродливые строения. Обратившиеся в haqqin.az жители района полагают, что площадка продана под магазин и автомойку. Во всяком случае, контуры стройки говорят об этом.