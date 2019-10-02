В СМИ распространилась информация о том, что в социальной сети facebook пользователь соцсети под именем "Эвез Вахидович" угрожал убийством начальнику пресс-службы Главного управления полиции города Баку майору полиции Эльшаду Гаджиеву.

Министерство внутренних дел и Генпрокуратура Азербайджана распространили информацию в связи с угрозой убийства начальника пресс-службы Главного управления полиции города Баку майора полиции Эльшада Гаджиева.

Так, "Эвез Вахидович" на своей пользовательской странице в facebook пообещал 10 тыс. манатов в качестве вознаграждения за убийство этого сотрудника полиции.

В связи с тем, что в данном деянии присутствуют признаки угрозы убийством, было возбуждено уголовное дело по статье 134 (Угроза убийством) УК АР.

Учитывая особенности дела, а также характер преступления, представляющий опасность для интересов государства и общества, в целях всестороннего и объективного проведения предварительного следствия дело поручено следственному отделу Бакинской городской прокуратуры.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые и безотлагательные следственно-оперативные мероприятия.