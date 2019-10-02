Хаменеи призвал иранских генералов готовиться к «великим событиям»

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая перед командованием Корпуса стражей исламской революции, призвал генералов готовиться к «великим событиям».

«Не бойтесь врага. Сохраняйте бдительность и точно оценивайте потенциал противника. Каким бы сильным он ни был, его нельзя переоценивать. Нельзя и недооценивать», - приводит слова главы иранского государства NEWSru.co.il.

По словам Хаменеи, КСИР должен действовать и вне границ Ирана. Он также сообщил, что Исламская Республика продолжит поэтапный выход из ядерных соглашений и предрек поражение политике США по оказанию максимального давления на Иран.

«Им уже приходится умолять европейских друзей о посредничестве», - заметил Хаменеи.