Женщинам Саудовской Аравии разрешили служить в армии

В Саудовской Аравии впервые позволили женщинам служить в вооруженных силах страны. Отныне женщины смогут служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта, сообщает газета Asharq al-Awsat.

Бывший глава Центра операций гражданской обороны Саудовской Аравии Хасан аш-Шахри в комментарии газете назвал данное решение "прогрессивным шагом в верном направлении", передает ТАСС.

До недавних пор Саудовская Аравия считалась не только самой закрытой арабской страной в мире, но и самой консервативной по отношению к женщинам. Однако с приходом к власти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и его сына Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ситуация изменилась. Главным двигателем прогресса стал принятый план "Видение-2030" - комплекс экономических и социальных реформ, которые, в частности, затрагивают положение женщин и позволяют им стать полноправными членами общества.