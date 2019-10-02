2 октября в Бакинском бизнес-центре председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, заместители председателя Айдын Ахундов и Пярвиз Алекперов, члены организационного комитета турнира, представители футбольных команд адвокатов приняли участие в церемонии открытия соревнований.

Как известно, 2019 год и в Азербайджане, и в Грузии отмечается как юбилей создания адвокатуры. В рамках мероприятий, посвященных этой дате, было принято решение при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Коллегии адвокатов Грузии провести 1-й футбольный турнир Южного Кавказа между адвокатами.

Мероприятие вступительным словом открыл председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров. Поприветствовав участников турнира, он напомнил об особой важности нынешнего года для юристов и Азербайджана, и Грузии. Анар Багиров сообщил, что в обеих странах пройдет ряд мероприятий, и подчеркнул, что данный турнир пройдет в рамках этих торжественных мероприятий. Багиров выразил удовлетворение тем, что Азербайджан первым принимает такой турнир.

Исполнительный директор Коллегии адвокатов Грузии Георгий Чехани в качестве соорганизатора турнира поприветствовал участников, а также подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с Коллегией адвокатов Азербайджана во всех сферах, в том числе и в области спорта.

Затем была проведена жеребьевка турнира, определены группы и матчи, которые будут проведены.

В турнире, который пройдет с 3 по 6 октября, примут участие 16 команд из 10 стран. Групповые матчи пройдут 3-4 октября, игры плей-офф состоятся 4-6 октября.

Следует отметить, что 1-й футбольный турнир Южного Кавказа между адвокатами проводится при организационной поддержке Ассоциации мини-футбола Азербайджана и Azfar Group.