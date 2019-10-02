Рафаэль Джабраилов потерял депутатскую неприкосновенность
Решение ЦИК о лишении Рафаэля Джабраилова депутатского мандата вступило в силу.
Таким образом, с него снята депутатская неприкосновенность.
Напомним, на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года он взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома. Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов.