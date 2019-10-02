Сеть 4G Nar охватывает 91,5% населения

В результате проведенных работ по усовершенствованию сети диапазон действия сети 4G теперь охватывает 91,5% населения. Базовые станции оператора с технологией LTE установлены в 53 регионах страны. На сегодняшний день каждый третий абонент Nar является активным пользователем 4G сети. В целом число пользователей 4G превышает 850 тысяч.

Благодаря 1 018 базовым станциям, оснащенным технологией LTE-A и установленным в 2019 году, а также более 2 740 станциям с технологией 4G и 2 722 станциям 3G Nar обеспечивает своих абонентов высокосортной сетью. В данный момент более 8 500 станций мобильного оператора функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн абонентов.

Чтобы воспользоваться преимуществами интернет-пакетов и высокоскоростной сети по приемлемым ценам, вы также можете подключиться к Nar. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте nar.az.