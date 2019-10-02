В Иране пытались убить легендарного Касема Сулеймани

Разведка Ирана сообщила о предотвращении покушения на главу спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, передает агентство Tasnim.

По словам главы разведки Корпуса стражей исламской революции Хосейна Тайеба, "группа террористов" при помощи 350-500 килограммов взрывчатки планировала подорвать место, где во время религиозного траура Ашура, проходившего 10 сентября, должен был появиться высокопоставленный военный.

Выступая на совещании командования Корпуса стражей, Тайеб рассказал, что убийство совместно планировали спецслужбы Израиля и некоторых арабских государств. Трое участников несостоявшегося покушения арестованы, пишет NEWSru.co.il.

По словам главы разведки КСИР, местом преступления должен был стать город Керман. Организаторы хотели представить убийство результатом внутреннего конфликта, спровоцировав тем самым войну шиитов и суннитов в Иране.