Ульвия Худиева, Гюльнар Алиева 14:10

Из-за проблемы с незаконными постройками, которая на протяжении многих лет наблюдается в Баку, произошло очередное противостояние жильцов таких домов и работников госучреждений, и даже пролилась кровь. Как сообщалось ранее, между группой инвалидов карабахской войны, желающих самовольно построить дома в Бинагадинском районе, и сотрудниками Управления безопасности SOCAR произошло столкновение. Дело в том, что вблизи облюбованного под незаконное строительство участка проходит нефтепровод Ширван - Беюкшор и вся территория здесь находится под охраной.

Однако корни нынешнего столконовения, да и многих такого же свойства прячутся в незаконной деятельности организованных группировок, которые захватили нефтяные территории, а также отдельных чиновников, долгие годы закрывающих глаза на самовольное строительство жилья. Дома там строились очень давно и впритык друг к другу, причем от хибарок до вилл. В общем, разного рода строений было так много, что территория до поры до времени считалась давно утерянной для SOCAR. Но в последние годы компания неоднократно предупреждала о недопустимости строительства домов на охраняемых нефтяных территориях, а также в массовом порядке подавала в суд иски с требованием сноса уже имеющихся здесь незаконных строений. Однако из цифр, указанных самой компанией, ясно, что масштаб нелегального строительства пугающе большой, и за короткое время снести дома, незаконно построенные на нефтяных территориях, практически невозможно. Так, только в поселке Бинагади на нефтяной территории незаконно построено свыше 35 тысяч домов, и число их растет изо дня в день. Конечно же, эти строения появляются не сами по себе, ведь в зависимости от места те, кто строит дома без всяких документов, должны заплатить от 5 до 15 тысяч манатов.

Например, чтобы построить одноэтажный частный дом в Бинагади, требуется заплатить 8-10 тысяч манатов. За двухэтажный дом придется расстаться как минимум с 15 тысячами манатов. В Сабунчи следует заплатить 5-8 тысяч манатов, а в Сураханы – 8-12 тысяч. Эти деньги – плата за то, чтобы местные органы исполнительной власти, муниципалитеты закрывали глаза на незаконное строительство. Деньги передаются специальным посредникам – людям органов исполнительной власти. Согласно различным исследованиям, в Баку и в прилегающих к столице поселках есть около 600 тысяч домов без всяких документов. По неофициальной статистике, около 50 тысяч из них построены на охраняемых территориях. Эта цифра – данные, полученные несколько лет назад. А, как уже отмечалось выше, количество незаконных домов растет изо дня в день. Учитывая рост масштаба этой проблемы, в законодательство были внесены дополнения, ужесточающие ответственность за незаконное строительство. А президент Ильхам Алиев для предотвращения роста этой проблемы на одном из заседаний Кабинета министров дал соответствующие указания. Президент также распорядился заняться вопросом документирования незарегистрированных домов. В мае этого года глава Исполнительной власти города Баку на встрече с жителями Бинагадинского района заявил, что президент дал ему поручение решить этот вопрос. «Несколько дней назад президент лично поручил мне проводить регулярные встречи на местах. Есть жильцы, которые не могут оформить на себя жилье, где живут 10, 20, 30 лет. В настоящее время работает созданная по данному вопросу комиссия. Президентом Ильхамом Алиевым готовится документ. Я уверен, что вопрос о домах без документов скоро будет окончательно решен по всей стране», - сказал глава ИВ Баку. И все же решение этой проблемы пока затруднено, а количество незарегистрированных домов тем временем растет. В заявлении Государственного комитета по вопросам имущества (май 2019 года) говорится, что разработанная концепция документирования самовольно возведенных гражданами жилых домов была представлена на рассмотрение. Создана рабочая группа, на местах созданы комиссии с участием органов исполнительной власти, муниципалитетов и других государственных учреждений. В тех районах, где введена электронная система регистрации земли, информация о самовольно построенных домах уже предоставлена госкомитетом рабочим группам, и в настоящее время проводится инвентаризация с целью уточнения этих данных. Но теперь же госкомитет на запрос haqqin.az заявляет, что в этом вопросе пока новостей нет, но как только они будут новости, общественность будет проинформирована.

Решение данного вопроса затрудняется также тем, что практически нет вариантов легализовать дома, построенные между нефтяными скважинами, в пределах охраняемых зон вдоль трубопроводов. Исполнительный директор Общественного объединения «Участники рынка недвижимости» Рамиль Османлы говорит о сотнях тысяч незаконных домов в Баку, в основном в Бинагадинском и Ясамальском районах, пригородах столицы. Документирование этих домов важно не только в правовом смысле, но и экономически. Благодаря документации в государственный бюджет будут переведены миллионы манатов. В настоящее время купля-продажа домов без документов осуществляется в нотариальном порядке. От этого в бюджет средства не поступают. Если дома будут задокументированы, муниципалитеты также получат средства. По мнению эксперта, в разработанной комитетом концепции вопросы, связанные с решением проблем, получили свое отражение. «Документирование домов невыгодно местным исполнительным органам, потому что незарегистрированные дома являются источником дохода для многих. Как только дома задокументируют, выдача разрешения на строительство также попадет под контроль. Это означает, что местные органы исполнительной власти лишатся источников дополнительного дохода. В настоящее время в подавляющем большинстве незаконных построек проживают люди. Эти дома оснащены газовыми и электросчетчиками. Документирование этих домов очень важно, и распоряжение президента вселяет надежду на то, что проблема скоро будет решена», - считает эксперт. Р.Османлы также отметил, что в случае сноса незаконных домов это должно быть применено ко всем, а не выборочно. Хотя такой массовый снос практически невозможен. «В то время как вокруг множество домов без документов, снос одного из них порождает недовольство. Такое произошло в Бинагади», - сказал он. Эксперт по недвижимости Нусрат Ибрагимов также надеется, что вопрос документации домов скоро найдет свое решение. По его словам, оформление незарегистрированных домов и оценка территорий займут много времени. Поэтому на документацию может уйти время. «Список домов без документов обнародован не полностью, но есть местные исполнительные структуры, землевладельцы, которые несут ответственность за незаконное строительство. В то время как контролировать незаконное строительство является их прямой обязанностью», - подчеркнул он.