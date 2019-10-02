Эльчин Гулиев на границе с Арменией
Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев 2-3 октября проверил служебно-боевую деятельность погранично-боевых пунктов Отдельной пограничной дивизии «Газах» на госгранице с Арменией.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, Э.Гулиев заслушал рапорты должностных лиц о мерах по противодействию нарушениям режима прекращения огня и диверсионным вылазкам Вооруженных сил Армении.
Начальник ГПС дал поручения по повышению боеготовности воинских частей и подразделений, жестком пресечении вражеских провокаций и обеспечению безопасности личного состава.