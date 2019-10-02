Синоптики обещают 28 градусов тепла
Завтра, 4 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 17-20, днем 23-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана завтра временами ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 24-29 тепла, в горах ночью 8-13, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла.